香港歐洲商務協會料香港或於2024年才通關　憂大量外籍員工離港

新冠肺炎疫情在全球仍未見有明顯消退跡象，內地及香港仍堅守病毒「清零」的大方向。不過外資對香港採取此處理疫情政策有意見，及擔心香港作為國際金融中心地位。據《彭博》引述香港歐洲商務協會的一份報告草案報道，認為香港對疫情採取零容忍策略，或令到香港與世界大部份地區隔絕狀態至2024年，並促使大量外籍員工及管理層離開。

報道引述這份內部文件指出，香港要擺脫這種與世隔絕情況，或要待內地完成RNA信使疫苗研發，並為14億人進利接種，不排除要待2023年底或2024年初，香港才有機會重新開放。同時指出企業應該為香港維持這種國際旅遊半封閉狀況，作出準備，又預料海外人士離開香港的規模，可能是有史以來最大。

報告指出這種安排，會降低香港的多元化程度及對國際公司的吸引力，最終影響香港對內地經濟貢獻的潛力。報告又指出，跨國企業應該為在亞洲其他城市設立地區辦公室進行打算。

報道指出報告最終版本或有變化。草案稱報告匯總過去數個月「與各方經組織的多次會議」觀點，惟並無提供更多細節。報道指出香港歐洲商務協會不予置評。

美商會調查已顯示有外企離港

早前香港美商會的調查已表示，有6成受訪者認為旅遊限制為最顯著商業挑戰，更有44%受訪者指出，因旅遊及社交限制措施有可能離香港，表示要離開香港的企業亦有26%，料新加坡可成為主要受益者。

在現行措施，外資企業亦面臨難聘請海外人才前往香港，有獵頭公司負責人指出，接受面試人士寧願前往新加坡工作。