鮑威爾放鷹　「不排除每次會議都可能加息」

聯儲局周三（26日）公布最新利率決議，維穩三大利率不變，並暗示3月份將開始加息。聯儲局主席鮑威爾在利率決議後的發布會上放「鷹」，稱不排除在每次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上都加息的可能性。

據《新浪財經》報道，鮑威爾還稱，美國通脹仍遠高於聯儲局長期目標，預計高通脹將在年內回落。隨着通脹加劇和勞動力市場強勁，聯儲局將繼續調整政策。關於市場普遍關注的縮減資產負債表的問題，鮑威爾稱，將在加息至少一次之後開會討論該事宜，並希望縮表是一個有序的、可預見的過程。

以下為鮑威爾1月份新聞發布會要點總結：

加息立場：不排除在每次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上都加息的可能性，尚未決定加息的整體幅度。當前經濟形勢意味着可以比上次行動得更早，甚至更快，提高利率的空間很大。聯儲局可以在不破壞就業市場的情況下提高利率。隨着通貨膨脹加劇和勞動力市場強勁，聯儲局將繼續調整政策。

縮表議程：縮表將發生在加息開始之後。將在加息至少一次之後開會討論縮表事宜，希望縮表是一個有序的、可預見的過程。聯儲局還沒有就縮表的時機和速度做出決定，下一次會議將討論有關縮表的更多細節，將準備調整縮表途徑的一切細節，將以數據和不斷變化的前景為指導。

通脹評估：通脹仍然「顯著高於」2%這一長期通脹目標。推高通脹的因素與新冠疫情有關，預計通脹將在年內回落。認為通脹風險仍然偏上行。

就業市場：從許多指標來看，勞動力市場非常強勁，就業市場一直在大範圍地改善。勞動力參與率有所提高，但仍然受抑。聯儲局對薪資上漲可能會傳導至物價保持警惕。美國經濟前景仍然高度不確定。

新冠疫情：奧密克戎毒株感染病例預計將迅速下降。該毒株肯定會影響本季度的經濟增長，如果這波疫情很快過去，經濟影響也應該很快消散。美國經濟已經顯示出強勁的增長和韌性。

供應問題：晶片短缺問題將持續至超過2023年。不會說「供應鏈問題將在2022年年底之前得到化解」，希望到下半年看到問題解決的進展。