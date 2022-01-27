去年強積金蝕0.3%　2018年以來再錄負回報　今年檢討最低最高入息

積金局回顧2021年強積金投資表現，並介紹積金易平台的構建工作，以及積金局2022年其他工作重點。

主席劉麥嘉軒指，截至2021年底，強積金成員總資產達11,800億元，按年增加400億元或3.5%；相比2011年同期的3,560億元，累計增加232%。而11,800億元之中，有約4,000億元是淨回報。

2021年強積金計劃全年錄得「負回報」，是2018年以來再度錄得負回報。期內跌0.3%，2020年則增長11.7%。劉麥嘉軒指，根據過往經驗，通常錄得負回報的年度，及後一年皆錄回升，例如2008年負回報達30.2%， 2009年則增長26.6%；2018年跌9.3%後，2019年回升12.2%。

「懶人基金」推出至今累積淨回報48.6%

另外，有「懶人基金」之前的強積金預設投資策略（DIS），過去一年的年率化淨回報10.3%。自2017年4月1推出以來，年率化淨回報8.7%，累積淨回報48.6%，跑贏同期8.7%的累計通脹率。

截至2021年底，強積金計劃成員平均資產為25.8萬元，較十年前的9.7萬元累增164%。據統計，強積金成員之中，女性佔227萬人，男姓佔232萬人；女性成員總資產達5,400億元，男性則達6,400億元；女性成員每人平均資產為23.8萬元，男性為27.7萬元。

有關積金易平台的搭建，劉麥嘉軒稱最快今年年底完成搭建平台，明年起至2025年初將按次序把強積金計劃帳戶資料轉移至平台，2025年將會全面實行。她表示，有信心按項目進展如期完成，又指全面實行後的首兩年的平均行政費用可節省30%，預計運作10年累計節省300億至400億元。為確保資料安全以及準確地轉移，積金局已做足相應功夫，將安全、穩健、有秩序地分階段進行過渡，認為現行方法可保持計劃成員的資料保密和安全性。

積金易平台最快今年年底完成搭建。（積金局文件）

今年檢討最低及最高有關入息水平

由於積金局每四年須就最低及最高有關入息水平進行不少於一次檢討，而積金局計劃今年進行有關檢討工作。劉麥嘉軒稱，目前工作仍然處於初步階段，僅透露檢討將納入一籃子因素，例如本港經濟、入息水平等，並會諮詢不同持份者如工會、商會，將相關意見一併考慮後向政府提交檢討結果。

目前，最低有關入息水平為每月7,100元，最高有關入息水平則為每月30,000。