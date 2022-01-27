外匯基金回報按年少近28%　金管局余偉文︰今年投資環境續不明朗

外匯基金去年賺1,705億元，回報率3.6%，按年減少近28%，回報表現較2020年的5.3%及2019年的6.6%回落。

展望今年投資情況，金管局總裁余偉文指出，持續的通脹壓力，以及主要央行的貨幣政策都成關鍵。他指出，倘通脹較預期更持久，環球央行加快加息步伐，或引發資產價格波動，過去歐美股市大幅上升，資產去到「幾高」的水平，惟企業盈利增長開始放緩，加上新冠變動病毒仍然存在，均令今年投資環境續不明朗。

余偉文續稱，倘投資氣氛逆轉，債息急升，會為外匯基金帶來挑戰，今年會做足防禦性及保持流動性，持續多元化投資。問及今年表現，他則稱「好難講」，強調外匯基金是長期投資，應由長期角度去看，「睇長啲」。

逆周期措施暫不會改變

另外，美聯儲今年開始加息，港美息差倘擴闊，會否令本港出現走資況？余偉文指出，港元與美元掛鈎，港息長期的方向跟美息走，惟實際利息走勢也受到不少本地貨幣供求因素影響，本港銀行體系總結餘現時約有3,600億元，流動性十分充裕。參考2015年經驗，美國加息，港息上升會出現滯後，因兩地息差要去到一定水平，才會吸引市場人士做息差套戥活動，「美息升多少才令港息升？視乎市場人士對利息走向看法，但參考早前經驗，港美息差去到50至100點子時，市場人士便會做套戥。」

至於加息會否衝擊樓市，余偉文則稱，除了息率外，還有許多因素影響樓市，如經濟表現、房屋供需等，「不單單是利率有大影響」。他表示金管局會留意樓市發展，目前樓市穩定，未見周期逆轉，因而不會改變所採取的逆周期措施。