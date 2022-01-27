物監局公布物業管理人「持續專業發展計劃」細節

物業管理業監管局今日﹙27日﹚公布於物業管理業發牌制度下推出「持續專業發展計劃」的詳細內容，物業管理人牌照持有人在發牌制度過渡期內（至2023年7月31日止）可以自願形式參與。

計劃建議物業管理人（正式及臨時）（第1級）及（第2級）牌照持有人在每個年度出席或參與符合「計劃」準則的活動／課程時數（參考時數）分別為12及6小時，並可獲監管局頒發證書以作嘉許。計劃下的活動／課程應具備以下元素，包括：推動牌照持有人的專業、規管知識和道德標準認識與時並進；加強牌照持有人的專業能力以提供優質的物管服務；以及有助行業建立良好的物管服務質素保證。

監管局主席謝偉銓表示，計劃旨在透過監管局舉辦或認可的持續進修活動／課程，讓牌照持有人可不斷學習新的知識和技能以應付其物管工作的需要，提升物管行業的專業地位及水平；而持牌物管公司也可藉計劃積極推動員工培訓工作，建立終身學習的良好文化及持續提升員工服務水平。

為方便牌照持有人規劃及管理個人的持續專業發展活動／課程紀錄，監管局正為「計劃」建立電子紀錄系統，讓牌照持有人可透過監管局網站及正開發的監管局流動應用程式，搜尋監管局認可的培訓活動／課程資料、報名參與監管局舉辦的活動／課程、記錄曾參與的活動及擷取有關紀錄等。相關系統預計會於2022年内推出，在發牌制度過渡期內提供予牌照持有人試用。