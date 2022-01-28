雷軍卸任小米電子董事長　本人回應：正常調整

北京小米電子產品近日發生工商變更，小米（1810）董事長雷軍卸任，北京小米電子產品董事長。雷軍今日（28日）在其個人微博發文回應，稱小米集團旗下有很多家子公司，子公司董事會和法人代表調整非常正常，大家不用誤解。

天眼查App顯示，近日小米公司創始人雷軍，卸任了北京小米電子產品董事長職位。該公司成立於2012年，法定代表人為張峰，經營範圍含研究、開發計算機軟件及訊息技術、手機，銷售自行開發產品等，由Xiaomi H.K. Limited全資持股。

小米集團公關部總經理王化微博發文稱，「本來不想解釋的，但是發現原來不只是網友們不了解，很多媒體在話題上也省略了北京小米電子產品有限公司這個全稱，直接成了雷軍卸任小米董事長了。現在搜到這個公司主要經營範圍是「委託生產智能機頂盒、家用空調、智能電視、家用影視設備及電子產品」，也就是說這個子公司主要是大家電產品為主。集團合夥人、高級副總裁張峰總擔任集團採購委員會主席，同時分管電視、筆記本和大家電事業部，所以這個公司的法人為張峰總。」

王化還再次轉發2021年12月14日的微博。雷軍於2021年便退出了多家關聯公司的領導席位，王化表示這是正常的變更，雷軍的精力主要放在了造車相關的事務上面，高管們可分擔他此前的工作。