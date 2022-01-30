陳茂波：編製財政預算案須穩慎平衡、長短兼備

財政司司長陳茂波撰寫網誌指，最近新一波疫情出現，經濟備受打擊，不少市民的工作和收入受到影響，並對經濟前景感到憂慮。不過，在不確定的環境中還是能積極作為、全力做好應該做、可以做的事。

如去年的預算案優化了百分百擔保特惠貸款計劃，讓中小企在政府提供100%的擔保下，更容易在市場上獲得資金以渡過周轉難關；也為失業人士提供由政府全額擔保的特惠貸款，以解燃眉之急。與此同時，政府推出電子消費券計劃，在各方合力推動之下，有效地刺激了本地消費、提振信心，並推動了電子支付的更廣泛應用。

2021年經濟復蘇的力度比預期好，加上多個經濟環節都呈現向好的勢頭，令政府的收入在即將完結的財政年度遠高於預期。

陳茂波續指，由政府每月公布的財政狀況可見，本財政年度的實際綜合赤字，由首六個月（截至去年9月底）的1,157億元高峰，逐漸回落至首八個月（截至去年11月底）的658億元，當中包含了政府發行綠色債券約290億元的淨現金流入。

至於今年度首九個月（截至去年12月底）政府的財政狀況數字，將於本周公布。由於利得稅和薪俸稅的收款高峰均集中在12月和1月期間，加上存放於外匯基金的財政儲備所獲的投資收入在12月份入帳，故不難預期截至去年12月底政府的財政狀況會進一步大幅改善。

然而，在年結前的三個月，政府還須支付相當的開支以應付日常運作，過去的經驗顯示，2月至3月此兩個月份往往支出大於收入。

小心研判不明朗因素

另一邊廂，環球市場正面對著疫情對經濟、社會及民生帶來的威脅；通脹上升及息率趨升帶來的風險，尤其對資金流及資產價格可能造成的影響，以及地緣政治局勢緊張的陰霾。這些因素疊加起來，令全球經濟前景更複雜多變。

陳茂波指，就這些不明朗因素，他及其團隊在編製下年度財政預算案的過程中，一直都在小心研判和作動態評估，大原則是既要著眼於支持疫情下的經濟民生，也必須兼顧香港中長期的發展需要與金融穩定，須穩慎平衡、長短兼備，才能讓香港經濟乘風借力、揚帆前進。