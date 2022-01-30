印尼煤炭股鴻寶資源被除牌　印證平錢是萬惡根源！｜刁佬

今個月底又有上市公司被聯交所取消上市地位，通常被取消上市地位的公司都係比人吸盡血肉，淨低一堆白骨等人執，偏偏呢間鴻寶資源（1131）(「Agritrade Resources」) ，雖然有唔少骨，不過都有唔少肉。

鴻寶資源這家上市公司的主營業務係印尼煤炭生產及銷售。煤炭開採及生產係投資巨大的實業，生意冇太大驚喜，不過亦沒有太多驚嚇。反而鴻寶資源的大股東鴻貿國際 (「Agritrade International」) 係從事大宗商品交易，一般從事大宗商品交易的金額都十分巨大，每張單數以百萬美金好正常，所以公司的營收自然大，而銀行看到公司的收入大週轉快，自然樂於借錢。據了解上市公司出現問題引至清盤除牌亦因母公司而起。

大宗商品交易商 擁信用證貸款之便

受惠於過往廿年的低息環境，借貸成本極低，不少從事大宗商品交易商均坐擁巨額銀行信貸額。刁佬早年曾經為一所石油貿易公司做調研，大鄉里出城，初次見到的客戶超過十位數的銀行信貸額，搞到要用手去數先知到有幾多錢，仲要係美金。

刁佬在以前的文章亦提及過，Letter of Credit 信用證是一種十分流行的短期貿易融資方式，不單是在東南亞，在中美及歐洲各國都十分流行。它的特色是以貨品或其他資產作為抵押，貸款時間一般由90-180日不等，而利息成本十分平，年息可低至HIBOR + 1%至5%不等。在過去廿年的低息環境，貿易公司如果擁有健康的現金流及生意額，銀行都會樂意提供LC信用證額度，給公司週轉資金。

雖然信用證利息較低，但銀行一般均會通過信用證交易賺取不同名目的銀行收費。因此貸款雙方都十分樂意進行信用證貸款業務，當然前提是有借有還。

因此過去一段低息環境中，很多大宗商品交易商均水頭充足，像擁有多張大額信用卡一樣，不同的只是利息成本極低。當資本市場不斷擴充，股市及樓市都大幅上升時，刁佬的確見到有不少老闆按捺不住，將手頭的平價資金動用於資本市場之中，情況就如多張低息信用卡不斷輪迴債冚債一樣。

刁佬聽過一位前輩的非官方統計數據，情況其實甚為驚人，大宗商品的期貨交易額是現貨交收的數倍，即代表如果一船的大宗商品在供應商與用家交收之前，該批貨巳轉手數次，讀者可能奇怪大宗商品的價格是相對公開透明，雖然不似股票可以秒秒鐘報價，但亦是每天報價，交易成本不菲，貿易商如何多次轉手？但如果加上信用證貸款這個因素去考慮，一切均可以解釋。

低息環境下，很多大宗商品交易商均水頭充足，像擁有多張大額信用卡一樣。﹙路透社﹚

公司失去大股東支持

鴻寶資源於2010開始把印尼煤礦注資入上市公司，母公司作為大宗商品交易商，在煤炭業務上具備深厚的經營知識，在母公司的背景支持下，鴻寶其後更收購其他煤礦，並進一步進軍印度火力發電廠。過去多年鴻寶資源甚少在市場集資，收購資產主要以股票支付代價。

2020年開始鴻寶因公佈不了業績停牌，最後一份公佈的2019年業績已是三年前，而兩年前公司更於印度法庭向其印度財務總裁提出申索，認為他作出多項具欺詐成分的失實陳述串謀導致公司損失，不過印度財務總裁身處印度，而且印度疫情嚴重，他多次以此理由押後司法程序，至今公司仍未能對他作出有效追討。另外煤礦抵押予三位借貸人，公司失去大股東的支持，借貸人多次催討公司還款不果，於是入稟申請公司清盤。多種因素逼近下引起聯交所注意，停牌期間亦無改善，最終走上除牌的結局。

近年在香港上市的新加坡及印尼公司比以前多，在十多年前來講，鴻寶資源是相對少有的新加坡老闆，營運印尼煤礦的香港上市公司。因為業務關係刁佬早年有幸見過鴻寶的管理層，印像比較深刻是他們有國際化的團隊，看見今天除牌清盤不勝唏噓。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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