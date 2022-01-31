參投方正集團重整獲批　平保︰深化醫療健康產業戰略布局

中國平安保險﹙2318﹚公告，旗下平安人壽收到《中國銀保監會關於中國平安人壽保險股份有限公司股權投資新方正集團的批覆》。據此，銀保監同意平安人壽投資新方正集團。下一步，中國平安將嚴格落實批覆要求，與各方積極推進《重整投資協議》及重整計劃約定，有序推進資產交割、經營發展、資產處置等各項事宜。

公告顯示，根據《重整投資協議》的約定以及重整主體的債權人對債權清償方案的選擇情况，平安人壽擬出資約人民幣482億元受讓新方正控股發展有限責任公司（「新方正集團」）約66.51%的股權。

中國平安指，近年來，集團聚焦大金融資產、大醫療健康，全面構建醫療健康生態圈，深度服務醫療產業各環節參與者，並將其廣泛賦能於金融主業。醫療健康作爲新方正集團核心優勢業務板塊，旗下北大醫療板塊擁有國際一流的醫學品牌和以「建設國際一流醫院」爲使命的北京大學國際醫院，無論是在線下產業規模、醫療科技研發及應用水平，還是醫療健康大數據積累方面，均與中國平安醫療健康生態圈戰略佈局高度契合。據悉，2021年10月28日，中國平安首批高端健康管理中心在北京、深圳兩地同步掛牌成立，該批健康管理中心分別依托北大國際醫院和平安龍華醫院等醫療資源，為客戶提供預防、醫療、康復等全閉環健康管理服務。這是平安在高端健康管理領域的重要佈局，也是「保險+健康」創新服務模式的全新探索。

中國平安補充，本次參與方正集團重整，是集團進一步深化醫療健康產業戰略布局、積極打造醫療健康生態圈的重要舉措。集團致力於成爲全球領先的「綜合金融+醫療健康」服務提供商，持續構建有中國特色的「HMO+家庭醫生+O2O」醫療健康生態模式。未來通過將北大醫療產業集團有限公司下屬優質醫療資源與平安的金融專業能力、醫療科技能力緊密結合，持續建設「有場景、有服務、有溫度、有頻率」的醫療健康生態圈，打造集團未來價值持續增長的新引擎，爲「健康中國」建設貢獻平安力量。