阿里巴巴︰中國下沉市場增長空間大　淘菜菜年活躍消費者達2.7億

阿里巴巴﹙9988﹚總裁戴珊於阿里足跡發表署名文章，分析中國下沉市場及消費者的特性，並重點討論社區商業平台內的另一業務「淘菜菜」。

中國下沉市場 用戶規模估計近6億

文章指，過去十年中國電商市場發展迅速，一二線城市的人群滲透率快速提升；至於欠發達地區（又稱下沉市場）滲透率則仍有很大的增長空間，這批增量用戶的需求值得市場關注，近年已成為互聯網行業的新發展方向。

中國下沉市場擁有巨大的人口數量，其互聯網用戶規模估計近6億人，而消費者對價格敏感度高，重視性價比。阿里巴巴選擇以M2C（Manufacturer-To-Consumer）模式打開下沉市場，配合高效率及低成本的物流履約網路，將性價比商品從生產商直接送到消費者手上。社區商業平台業務之一 ─ 淘菜菜便是一個好例子，透過直接向供應商採購及自營的方式，為居民提供一種「雲上買菜」的全新購物方式。

淘菜菜年活躍消費者達到2.7億

文章又指，淘菜菜的價值定位非常清晰，與淘特及淘寶合作，確保以最佳觸達和營運界面去服務不同目標人群，圍繞一日三餐的場景設定，以今日下單、次日自提的差異化履約方式送達，滿足每個家庭的最高頻需求，從而不斷提升用戶黏性。截至去年9月底止季度，淘特和淘菜菜去重後的年活躍消費者達到2.7億，按年增長200%，其貢獻集團新用戶數量的比例很高；而去重後的日均交易訂單量按年增速逾400%，可見用戶黏性得以提升。

文章續指，淘菜菜在商品力、履約力、運營力基礎上還有一個獨特優勢：一個圍繞社區自提點展開的渠道能力。利用不同業務過往拓展社區渠道的耕耘，淘菜菜目前擁有56萬家店主型團長，為小店附近居民提供更個性化和多元化的分層服務，而小店亦可通過職能拓展增加自身收入；此外，菜鳥驛站則擔當驛站型團長的角色，在收發包裹的服務基礎上增加團點行銷及次日自提服務；在鄉村方面，菜鳥鄉村陸續將物流末端網點升級為淘菜菜的區域業務代理，沉澱貨運共配能力，目前縣域覆蓋率已達40%。

未來淘特和淘菜菜將繼續致力於打造健康可持續發展的數字化M2C模式，建設城鄉社區的民生保障，促進農業及中小型工廠的產業轉型升級，而阿里將繼續整合集團生態體系的力量，服務好各線級用戶的需求。