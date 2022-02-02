橋水基金︰投資者低估了美聯儲緊縮力度　市場面臨重大風險

綜合內媒報道，對沖基金橋水2月1日表示，投資者可能低估了美聯儲和其他央行積極收緊貨幣政策以應對通脹的需求，這將給市場帶來「重大風險」。

在上周美聯儲主席鮑威爾的鷹派發言後，投資者已經將緊縮的預期提前，將2022年加息五次，每次25個基點作為定價。有市場觀點預計美聯儲將在政策利率約為1.65%和長期通脹預期穩定在2%左右的情況下結束加息。美國2021年12月消費者價格指數（CPI）較上年同期飆升7%，為1982年以來的最快增速。

橋水在其2022年展望中指出：「市場正預期通脹將平穩回落至之前幾十年的低通脹水平，認為這會自然而然地發生，而無需央行採取激進的政策行動，我們認為未來的形勢演化和目前的預期將發生衝突。」

橋水又稱，疫情期間注入的大量資金和信貸，現在已經產生了一個高名義支出和收入增長的自我強化周期，如果不大舉收緊貨幣政策，這種增長態勢不太可能降温。

對於投資者來說，相對於過去40年，目前存在兩種獨特的風險。首先，由於通脹持續上升，資產實際價值有可能下降。其次，各國央行有可能進一步落後於通脹水平，不得不大力追趕，加快收緊政策。在短期內，寬鬆的政策往往會產生良性影響。然而，政策延遲太久，可能會導致行動過度延伸、收益率下降、期限延長，從而使較長期的風險變得更大。

報告稱，因為在折價資產和我們認為可能的情況之間存在如此大的差異，我們看到了市場大幅波動的可能性，這當然意味着持有資產存在重大風險，以及價格變化帶來的重大的α機會。

橋水基金對發達國家的金融資產的看好程度「明顯降低」。相比之下，隨着中國政府推出刺激經濟的政策，它發現中國資產更加具有吸引力。