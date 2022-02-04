虎年首日港股開「紅盤」　英十八年首連環加息利好滙豐｜港股早評

今日是虎年首個港股交易日，農曆新年期間外圍股市走勢偏好，美股連升四日後轉跌。英國再度加息，是十八年來首次連續兩次會議加息，加上歐洲央行立場「轉鷹」，支持重磅股滙控ADR向上，較港股收市價高出近5%，有利恒指今日見「紅盤高開」，重上二萬四大關。另外，新能源車王比亞迪1月銷量增逾1倍，可看高一線。



英國通脹升幅創近30年高位之際，英倫銀行再次加息，將基準利率由0.25厘上調至0.5厘，符合市場預期。同時，央行按照其前瞻指引開始「收水」，宣布將透過停止對到期資產再投資，降低其公司債券購買目標。

英國十八年來首次連續兩次會議加息，觸發歐央行立場開始「轉鷹」。(資料圖片)

歐央行立場「轉鷹」

英倫銀行加息開始加快其他主要央行「轉鷹」，日前歐洲央行行長拉加德被問及何時加息時，未有重複2022年不太可能加息的聲明，反而指考慮到最近的通脹急升，從不會無條件地做出承諾，並表示關注這一點很重要。

外圍步入加息周期，利好國際銀行股表現，重磅股匯控ADR向上，美股收市價較港股收市價高出近5%，渣打銀行亦可留意。

Facebook瀉最多27%，創近十年最大單日跌幅。（AP）

Facebook瀉最多27% 近十年最大單日跌幅

至於科技股板塊表現料較銀行股遜色，隔晚美股科技股主導的納指急挫逾3%，扭轉過去四日升勢。當中Facebook母企Meta股價一度急挫27%，市值蒸發將近2500億美元，不但是該公司上市近十年來最大單日跌幅，也創美股史上最大個股市值縮水規模。急跌源於業績疲弱，四季度盈利及活躍用戶遜於預期，兼且首季度指引意外疲軟，觸發逾10間投行削目標價。

內銀支持內房併購融資 規模逾300億人幣

內房股板塊方面，據《央廣網》報道，內地房地產項目併購正迎來銀行業的支持，自《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》發布以來，已有浦發銀行、招商銀行等多家銀行表態將提供房地產併購融資支持，支持方式包括：併購主題債券、併購貸款、併購基金及資產證券化等，預計合計提供併購融資支持超過300億元人民幣。

其他焦點股份可留意比亞迪，集團公布，1月份汽車產量共計94,101輛，按年增加97.6%。其中，新能源汽車產量91,736輛，增加309.7%。月內，汽車銷量共計95,422輛，增加125.1%。其中新能源汽車銷量93,168輛，增加361.7%。