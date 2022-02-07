摩根士丹利料全球四大央行今年內將縮表規模　將達2萬億美元

這場縮減遊戲要開始了。據《華爾街見聞》報道，摩根士丹利首席跨資產策略師Andrew Sheets發表觀點稱，從2022年5月到2023年5月，全球四大主要央行﹕美國聯儲局、歐洲央行、英倫銀行和日本央行的資產負債表將縮減2萬億美元，是2018年至2019年中12個月裏最大降幅的4倍。



他認為，創紀錄規模的市場流動性將從全球經濟中撤出，部分將通過貨幣政策來實現。這一扭轉有兩個部分，除了縮減歷史上規模最大的央行債券購買計劃，還包括上調歷史上最低的政策利率。

1月底以來，美國通脹率出現了出人意料的上升，美國12月PCE物價指數按年上漲5.8%，為1982年來的最高漲幅。與此同時，各項關鍵數據疲軟，各國央行的政策轉向鷹派，債券收益率也正在上升。然而，由於良好的收益和資金流入，全球股市僅下跌了3%。

加息周期較較以往短

但儘管市場在1月份看到了各種挑戰，包括增長疲軟、通脹高企、政策轉向鷹派，Sheets認為現在下結論還為時尚早。

他認為利率仍有進一步上升的可能性。儘管市場已經消化了央行們的鷹派態度，但他仍預計在利率仍處於歷史低位時，加息周期就將結束。市場預計美聯儲將在2023年利率水平達到1.8%時就停止加息，英倫銀行也是類似的利率水平。

Sheets還指出，其他因素表明經濟運行中會有很多曲折，而且很快就會出現。2022年第一季度，大摩經濟學家的經濟增長預期面臨最大風險，通脹讀數最高，地緣政治風險最集中。

料中美經濟增長將大幅反彈

他還預計，美國和中國的經濟增長將出現反彈，通脹水平也將下降。而在2022年下半年，央行們的資產負債表將出現創紀錄的大幅縮減，但在正式開始前仍有很多時間。

對投資者而言，Sheets認為，未來的形勢意味着他們應該保持總體敞口較小。他仍對久期相關債券和投資級公司債券持謹慎態度，認為這兩種產品都對政策變化格外敏感，在沒有央行慷慨援助的情況下，其「公允價值」的不確定性增加了。

Sheets還指出，市場的其他領域看起來更有前景。儘管歐洲央行本周出人意料地偏向鷹派，但這對歐元、歐洲銀行乃至歐洲股市整體而言可能是件好事。當歐元走強時，歐洲股市的表現往往更好，或許是因為這樣的環境往往更能反映出其相對經濟實力和經濟的「常態化」。

他還認為，股市估值也很重要。儘管有低利率和量化寬鬆，歐洲和英國股市的估值仍低於5年前。

而這一估值觀點也適用於其他地方。日本、巴西和韓國的股市估值也與五年前持平或更低，Sheets認為，這表明隨着量化寬鬆政策的逆轉，風險有所降低。大多數貨幣對美元已經貶值，這也是大摩的外匯策略師最近將新興市場外匯評級上調至中性的原因。

看好石油而非黃金

在大宗商品方面，Sheets認為，能源行業強勁的基本面可以幫助抵消流動性逆轉的影響，從1年期遠期來看，他將繼續看好石油而不是黃金。

最後他指出，2月將依舊是「不平凡」的。儘管2022年市場面臨的問題是明確的，但它們的影響和具體時間尚不確定，並將隨着時間的推移繼續顯現出來。這是一場歷史性政策逆轉的開始，而不是結束。