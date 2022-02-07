華為員工去年共獲分紅500億元人民幣　任正非最少可得4.5億元

日前，有消息稱華為拿出500億元（人民幣‧下同）分紅，預計每股1.58元，相比2020年減少15%。

綜合媒體2022年2月7日報道，截至2020年12月31日，華為總股本約為347.575億股，相比2018年底增加了約25億股。

2020年，華為每股分紅約1.86元，總額超過400億元。

有接近華為的人士稱，「過去一年是華為人員流動較大的一年，很多人才新加入華為，也有很多人從華為離職，華為增發了很多股份，也回購了很多股份，整體來看，總股本應該變化不大。」

有華為內部員工表示，在美國極限打壓下，有目前的稅前分紅比例已經不錯。也有員工表示低於預期，但可以理解在當前環境下的公司狀況。

任正非持股0.9%

根據華為官網，華為投資控股有限公司是100%由員工持有的民營企業。華為通過工會實行員工持股計劃，截至2020年12月31日，員工持股計劃參與人數為121,269人，參與人均為公司員工。

據悉，華為公司內部股權計劃始於1990年，創始人任正非作為自然人股東持有公司股份，同時，任正非也參與了員工持股計劃。截至2020年12月31日，任正非的總出資相當於公司總股本的比例約0.90%。

照此計算，2021年任正非可以分紅至少4.5億元人民幣。