美列33間中國實體未核實清單　藥明有份　生科股恐受壓｜港股早評

港股力保不失上日微升6點收市，升市主力是內地A股復市補回春節假期的升幅開「紅盤」，帶動石油股、內銀及中資電訊等向好。不過，科技股見阻力，特別是阿里巴巴再度遇沽壓，市場憂大股東部署沽貨。更甚者，美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單，限制進行業務往來，藍籌股藥明生物(02269)旗下附屬公司榜上有名，因此相信今日科技股及醫藥股恐受壓，將成港股上升阻力。



美國商務部的工業與安全局（BIS）在聯邦公告上發表聲明表示，將33家中國企業列入「未核實清單」(UVL)，這是商務部出口管制清單的一種。被新加入到UVL的包括藥明生物的附屬公司、中國中車集團旗下株洲中車特種裝備科技等。

聲明指出，在UVL上列名並不意味著美國出口商不能與列名方接觸，也不意味著存在具體、明確的國家安全或外交政策問題。但是，與UVL上的各方進行的交易需要額外的文件，包括列名方授權官員的聲明，並且此類交易不符合美國出口管制(EAR)許可例外的授權條件。

阿里巴巴美股亦挫6%，因市場關注集團申請新增登記10億份ADS（美國預託證券），有機會是大股東軟銀集團部署沽貨的跡象。（資料圖片）

納指跌0.6%三大指數最弱 阿里美股挫6%

美股表現方面，本周四美國公布重磅通脹數據前，美股科技股遭拋售，拖累科技股主導的納指挫0.6%，是三大指數中表現最弱(道指及標普500指數分別是無起跌及跌0.4%)。焦點股份上，Facebook母企Meta再挫5%，谷歌母公司Alphabet收市報2784.02元，跌2.85%，蘋果跌0.42%。

同時中概股科技股亦走低，金山雲及萬國數據挫逾6%，前者更創歷史低位。阿里巴巴美股亦挫6%，因市場關注集團申請新增登記10億份ADS（美國預託證券），有機會是大股東軟銀集團部署沽貨的跡象。

另外，阿里的關連公司螞蟻集團旗下的網商銀行受罰，亦拖累股價下跌。網商銀行早前違反金融統計、賬戶管理等規定，被中國人民銀行杭州中心發出警告，被罰2,236.5萬元人民幣。網商銀行回應表示，處罰是人行杭州中心在2020年的對該行的調查，已於同年完成所有問題的整改。人行公告顯示，有關違規涉及違反徵信管理相關規定，未按規定履行客戶身份識別義務、可疑交易報告義務以及未按規定保存客戶身份資料和交易記錄，並與身份不明的客戶進行交易。另該行有9名高層亦違反相應規定遭處罰。