藥明生物停牌前瀉2成　CEO稱將與美方談判　洪龍荃：11月已減持

藥明生物（2269）等33間中國企業今日（8日）遭美國商務部納入「未經核實」實體名單（Unverified List）。受消息拖累，藥明生物低開15%續急瀉，並於上午10時51分中途停牌，停牌前收報62.25元，瀉22.76%。市場人士指出，縱使藥明生物今日股價下瀉逾22%，估值仍非便宜，又認為公司仍受到制裁消息及利率走勢雙重影響。



其後，藥明生物發佈聲明稱，「未經核實」名單不是更為人熟知的美國「實體名單」或「黑名單」，因為公司使用bioractor（生物反應器），需要每年向美國商務部報批，過去一直都能得到批准，但由於新冠疫情，導致這兩年美國商務部沒能來現場檢查公司無錫和上海工廠，因此暫時列在「未經核實名單」上面。

藥明生物CEO陳智勝還提到，被列入「未經核實名單」的企業可以採取有關措施以爭取從名單中被移除，主要是公司自己做出承諾（相關出口管制產品用於自用，不作轉售），或是等待美國商務部來檢查。目前公司在美國的律師團隊正準備明天與美國商務部談判。

大和：49.7%收入來自北美地區

雖然公司指出非遭美國政府列入實體清單，但據大和去年年底報告顯示，藥明生物於去年上半年49.7%收入來自北美地區，該地區主要貢獻地來自美國，指若公司一旦被美國納入制裁實體清單，料影響或難以控制。

洪龍荃於Facebook發貼文，指出基金已在去年11月減持藥明生物。（洪龍荃Facebook擷圖）

洪龍荃：去年11月早已減持

中原資產管理投資總監洪龍荃於社交平台上表示，自去年11月首次傳出中國生物醫藥行業有機會被制裁時，當時藥明生物還是組合中的第一大持倉，當刻是承受著巨大的壓力，是去還是留？始終會擔心一旦「被制裁」等消息屬實（就如今天的新聞），股價會承受巨大的回調壓力，為組合帶來較大的虧損，因此那時候選擇減少了組合中生物醫藥板塊的佔比，大幅減少組合的潛在風險。

他又指，無法預計政治事件會如何影響已投資的公司，只能從風險和回報的角度去考慮，如果一旦黑天鵝事件出現，究竟會如何影響到組合。每位投資者均需要按照自己對公司的認知、倉位佔比、風險水平去衡量每一個決定。

葉尚志：制裁、利率雙重夾擊

第一上海首席策略師葉尚志認為，今日藥明生物股價急跌，部分是因為有關制裁的消息所拖累，而另一部分是因為高估值所致。他指出，雖然股價急吐，但現時預測市盈率仍高達60倍，並非很便宜，尤其在利率預期上升之下，市場繼續殺估值，故藥明生物目前是受到制裁風險及利率飆升的雙重夾擊。

對於藥明生物過去一兩年屢見大股東配股，會否是今天股價大瀉的先兆，葉尚志認為配股消息孰好孰壞不能一概而論，始終市場不會得知大股東真正的配股原因，而配股背後可增加市場流通量，並不一定是壞事。

長遠而言，葉尚志相信CRO（醫藥研發外包）的商業模式仍然有其吸引力，由於不少藥物研發公司在資本、資源不足之下，都要需要CRO服務，故此亦可見藥明生物有近半收入來自北美地區。

目前藥明生物尚未正式被制裁，亦難料事態發展，葉尚志坦言，要真正落實制裁有一定困難，始終制裁藥物研發行業對於全球福祉是「講不過去」，或有多少阻力。