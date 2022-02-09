「藍燈籠」今年已累升25%！　中移動A股漲停　瑞信：有元宇宙概念

近日港股氣氛回暖，有「藍燈籠」之稱的中移動（0941）由年初起「靜靜起革命」，H股今日曾升4%，高見58.5元，創近兩年新高，年初至今累升25%。

至於年初「回A」掛牌的中移動A股，今年1月5日以57.58元人幣上市，首掛一度爆升10.4%，其後回軟，並連日整固，直至新春復市後迎來新一輪升浪。今日中移動A股早段升10%，觸發漲停機制，收報67.43元人幣。

中信證券發表報告，指中移動是兼具科技與消費屬性的優質核心資產，5G時代增長邏輯重構，極具配置價值。從產業視角看，公司作為全球運營商龍頭，地位穩固，用戶規模與網路資源具備顯著優勢；從財務視角看，公司盈利能力出眾，新興業務發展良好，ARPU值持續提升，長期成長可期；從估值視角看，公司優質資產加成，現金流充沛，當前估值仍處歷史低位，投資價值凸顯。

瑞信認為元宇宙將刺激數據使用量於2023年提升20倍。（資料圖片）

瑞信：元宇宙三大股 騰訊網易中移動

至於瑞信更認為，中移動是其中一隻「元宇宙」概念股。該行發表報告指，元宇宙為全球電訊、媒體和科技（TMT）行業帶來機會，環球市場元宇宙首選股包括中移動、網易（9999）及騰訊（0700）。

瑞信認為，直至2023年，由於元宇宙將刺激數據使用量或提升20倍，電訊及網絡基建因此受惠。該行給予中移動目標價84.9元，維持「增持」評級。

中金看好中移動盈利穩定，持續高派息。（中國移動香港Facebook圖片）

中金發布研究報告，認為中移動公司用戶規模與ARPU值雙雙提升，基礎電信業務提振，聚焦産業互聯網創新，有望受益於新基建浪潮與産業數字化紅利。該行預計，公司盈利穩定，持續高派息，業績企穩向好，現金流穩定充沛，派息有望穩健提升。

中金：派息穩健提升 予「跑贏行業」

另外，中移動和中國廣電共建共享建成700MHz5G基站20萬站，中金認爲公司有望降低5G網絡建設成本，鞏固網絡覆蓋優勢。

中金給予中移動（0941）「跑贏行業」評級，目標價70港元，相當於今年預測市盈率10.3倍；另首予A股中移動（滬：600941）「跑贏行業」評級，目標價81元人幣。