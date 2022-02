趕「飛髮尾班車」　青姐化身時間管理大師　邊染髮邊直播講股

本港不幸爆發第五波疫情,今日﹙9日﹚單日錄過千宗確診,認真嚇人,全城再次如臨大敵。政府日前便宣布,加緊防疫措施,例如髮型屋明天﹙10日﹚起關閉至本月24日凌晨。

不過,即使面對疫情,life must go on,睇下今日股市狂抽500點就知。溫多娜也一樣無偷懶,繼續聽股評人點評股市。網台節目「四點痴線財經」,今日請來溫多娜相識多年、人稱「青姐」的胡孟青上來做嘉賓,自然要洗耳恭聽,也再次令溫多娜感受到青姐是女中豪傑、時間管理大師!

此話何解?事關,青姐一邊做直播節目,一邊在salon整頭,過程對答如流,仲吸引逾3,000人觀看。此情此景,溫多娜自然要向青姐問個究竟!

青姐一邊直播做節目,一邊在salon整頭,可謂時間管理大師。﹙Raga Finance截圖﹚

「今日唔剪,要等兩個星期!」

青姐就話,自己頭髮生得好快,過年前已想剪,但不想搞到髮型師忙上加忙,所以打算新年後先「修修染染」,豈料形勢大變,因而要趕在封舖前「攝位」,「難得唔使做現場直播,剪頭髮又太花時間,咪係salon做 skype直播。今日唔剪,要等兩個星期!」青姐仲打趣道︰「頭髮唔多,點做代言人呀!」

更為難得的是,青姐都好照顧家人形象,佢同溫多娜講,昨日黃昏已帶仔仔去60蚊速剪店剪髮,之後佢老公放工回家途中,也順便剪埋,「我幫手買飛兼排隊,希望一家人頭髮齊齊整整!」

青姐新形象,溫多娜畀100分!﹙青姐提供相片﹚

籲「全民努力,防疫抗疫!」

講起青姐呢位髮師,在直播節目前表現得氣定神聞,自然不是等閒之輩。青姐透露,佢叫Charles,係星級髮型師,入行已三十多年,笑言「咁多年來未試過過完年都咁忙!」

知道溫多娜會寫稿,青姐搞笑話︰「3千幾人睇住染髮,其實好醜怪,典型真人騷!」計溫多娜話,一點都唔醜,仲好反映香港人靈活走位的性格。青姐亦鼓勵大家「全民努力,防疫抗疫!」臨尾仲搞笑話,趁染髮時間做直播,一舉兩得,即係「hitting two stones with one bird!」