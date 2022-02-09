趕「飛髮尾班車」　青姐化身時間管理大師　邊染髮邊直播講股

本港不幸爆發第五波疫情，今日﹙9日﹚單日錄過千宗確診，認真嚇人，全城再次如臨大敵。政府日前便宣布，加緊防疫措施，例如髮型屋明天﹙10日﹚起關閉至本月24日凌晨。

不過，即使面對疫情，life must go on，睇下今日股市狂抽500點就知。溫多娜也一樣無偷懶，繼續聽股評人點評股市。網台節目「四點痴線財經」，今日請來溫多娜相識多年、人稱「青姐」的胡孟青上來做嘉賓，自然要洗耳恭聽，也再次令溫多娜感受到青姐是女中豪傑、時間管理大師！

此話何解？事關，青姐一邊做直播節目，一邊在salon整頭，過程對答如流，仲吸引逾3,000人觀看。此情此景，溫多娜自然要向青姐問個究竟！

青姐一邊直播做節目，一邊在salon整頭，可謂時間管理大師。﹙Raga Finance截圖﹚

「今日唔剪，要等兩個星期！」

青姐就話，自己頭髮生得好快，過年前已想剪，但不想搞到髮型師忙上加忙，所以打算新年後先「修修染染」，豈料形勢大變，因而要趕在封舖前「攝位」，「難得唔使做現場直播，剪頭髮又太花時間，咪係salon做 skype直播。今日唔剪，要等兩個星期！」青姐仲打趣道︰「頭髮唔多，點做代言人呀！」

更為難得的是，青姐都好照顧家人形象，佢同溫多娜講，昨日黃昏已帶仔仔去60蚊速剪店剪髮，之後佢老公放工回家途中，也順便剪埋，「我幫手買飛兼排隊，希望一家人頭髮齊齊整整！」

青姐新形象，溫多娜畀100分！﹙青姐提供相片﹚

籲「全民努力，防疫抗疫！」

講起青姐呢位髮師，在直播節目前表現得氣定神聞，自然不是等閒之輩。青姐透露，佢叫Charles，係星級髮型師，入行已三十多年，笑言「咁多年來未試過過完年都咁忙！」

知道溫多娜會寫稿，青姐搞笑話︰「3千幾人睇住染髮，其實好醜怪，典型真人騷！」計溫多娜話，一點都唔醜，仲好反映香港人靈活走位的性格。青姐亦鼓勵大家「全民努力，防疫抗疫！」臨尾仲搞笑話，趁染髮時間做直播，一舉兩得，即係「hitting two stones with one bird！」