小鵬汽車登北水新貴　兩日獲10億資金掃貨　理想有望成接棒

內地新能源汽車股近來表現強勢，焦點落在小鵬汽車（9868），剛於本周獲納入深股通投資範圍，成為北水新貴，亦是三大中資電動車新勢力（小鵬、理想及蔚來）當中的第一間。事實上從銷量數據計，小鵬的交付量亦是三大新勢力股中最佳，股價在過去一周累升約25%（詳見附表）。



小鵬汽車過去一周抽升25%，成三大中資電動車新勢力股中首間納深股通（巨子製圖）

兩日合共錄逾10億元北水掃貨

本周三（9日）深交所公布，將小鵬汽車納入深港通投資名單，意味內地投資者（北水）可以買小鵬汽車，並於昨日即日生效。小鵬汽車股價連升兩日，今日再升3%，收報157.2元，創兩周高位。

從港交所資料顯示，新入榜的小鵬汽車深獲北水青睞，連續兩日（9日及10日）成為深股通十大成交活躍股，繼周三單日錄得7.6億元北水淨買入後，今日再錄3.1億元北水淨買入，即兩日合共錄逾10億元北水掃貨。北水交投額佔單日總成交近一半。

港美上市電動車股 小鵬成首間獲納港股通

小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地於公司獲納入港股通後表示，高興內地投資者可以經港股通直接買賣小鵬汽車股份，可擴大和多元化公司投資者基礎，也令公司成為首家智能電動車公司同時在美國、香港市場主要掛牌並納入港股通。

小鵬去年銷量冠新勢力 上月賣車近13000輛

小鵬除了成為是第一間電動車新勢力股獲納入深股通，同時從全年銷量計，亦是三大新勢力股中的冠軍。

比較三大電動車新勢力股銷量資料，小鵬去年的銷量跑嬴同業，全年交付量達98,155架。緊隨其後的蔚來汽車及理想汽車，銷量分別是91,429輛和90,491輛。

從今年首個月營運數據，小鵬汽車共銷售12,922輛，按年上漲115%，已是連續7個月按年增長逾一倍，亦創下連續第三個月歷史最好月交付成績。同業理想汽車1月共售出12,268輛，按年增長128.1%；至於蔚來汽車則較弱，銷量不足一萬輛。

本月至今，小鵬汽車股價自低位反彈，累計上升逾25%。同業理想汽車亦齊升，本月至今累升逾21%。不過，尚未回港上市的蔚來汽車，表現明顯跑輸，美股股價本月累升約6%

銀河證券環球市場部業務發展董事羅尚沛接受訪問時指出，要留意整體電動車股價表現，仍是處於大型上落格局，看行業一哥比亞迪的表現便知。（張浩維攝）

羅尚沛：留心新能源車股價仍處大型上落格局

銀河證券環球市場部業務發展董事羅尚沛接受訪問時指出，小鵬新獲納入深股通機制，由於是第一間新勢力股獲納入深股通，北水自然會追捧並支持股價看好。相信理想汽車未來亦可望納入深股通。

事實上，理想汽車早於去年8月上市時，已經獲恒指公司納入恒生綜合大中型股指數，等同滿足納入港股通的要求。不過，現時尚未獲上海及深圳交易所納入為港股通投資名單。

不過要留意整體電動車股價表現，仍是處於大型上落格局，看行業一哥比亞迪的表現便知。目前比亞迪股價約為240元左右，與52周高位324.6元距離甚大，因此相信行業股價仍會區間上落為主。