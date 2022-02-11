疫情｜中銀香港推多項金融服務支持措施　500億信貸資源挺中小企

因應新一波疫情，中銀香港表示，進一步加大金融服務支持力度，主要包括六項金融服務支持措施。

一、投入500億信貸資源支持本地中小企。2020年2月該行率先推出「抗疫防疫五項金融服務支持措施」，包括物業按揭貸款「延期還本」措施、「中小企抗疫專項貸款計劃」、支持保障抗疫物資供應等，積極支援受疫情影響的客戶。針對疫情持續情況之下本地企業困難的經營環境，中銀香港投入500億元信貸資源，為客戶提供資金週轉，協助各行各業應對營商挑戰，適用於現有及全新中銀香港客戶。

二、繼續支持和參與香港特區政府及香港金融管理局各項支援計劃。中銀香港繼續支持香港按證保險有限公司「中小企融資擔保計劃」項下「百分百擔保特惠貸款」等各類信貸擔保產品，以及「百分百擔保個人特惠貸款」計劃，並全力支持香港金融管理局「預先批核還息不還本」計劃。

三、提供費用減免及回贈優惠，降低中小企營運成本。除了資金支持，中銀香港亦透過提供一系列貸款、存款、開戶、外匯、匯款及數碼服務費用減免或回贈等優惠，每戶總值18萬元，藉以減輕中小企負擔，降低營運成本。各項優惠包括「中小企融資擔保計劃」保費回贈高達10萬元，豁免貸款手續費及新開戶手續費等；「中小企綠色貸款優惠計劃」手續費優惠高達5萬元;開立商業理財賬戶迎新優惠高達港7,200元，以及外匯、匯款、存款、BoC Bill 綜合收款服務、商務卡等優惠。

四、穩妥便捷的線上金融服務，協助中小企便利營商。疫情下，穩妥便捷的線上金融服務尤為重要。中銀香港設有線上貸款申請，方便客戶無需前往銀行，也可申請貸款，幫助企業更便捷獲得營運資金。同時,本行提供多項數字化金融服務,包括 iGTB NET 及iGTB MOBILE 一站式企業電子銀行服務、BoC Bill 綜合收款服務,以及免費供企業使用的 ERP 雲服務—雲會計等,協助中小企便利數碼營商。

五、協助個人客戶紓緩資金壓力，並提供多種線上金融服務。進一步延長物業按揭貸款「延期還本」措施的申請期，並擴大受惠客戶群。無論從事或受僱任何行業的個人客戶，如有短期資金週轉需要,可就其物業按揭貸款申請延期還本。受惠客戶群擴大至供款3個月或以上且還款紀錄正常的客戶，申請期限延長至今年10月31日。同時，繼續支持香港按證保險有限公司的「百分百擔保個人特惠貸款」計劃，協助受疫情衝擊的失業人士紓緩資金週轉壓力，解決燃眉之急，可提供高達8萬元或月薪6倍的貸款。

六、與慈善機構合作多個項目，捐贈資金為基層市民提供防疫物資。第五波疫情爆發後，中銀香港已積極聯絡香港公益金、東華三院、保良局等本地慈善機構及相關團體，推出多個慈善捐贈項目,全方位支援社會同心抗疫。捐款總額超過500萬元,主要用於為基層市民提供防疫及生活物資。

中銀香港補充，在疫情期間，該行恒常支持的惜食堂與東華三院膳東軒食物支援等項目，也將繼續進行，又指將全力以赴履行社會責任，積極配合和支持香港特區政府防疫抗疫工作，與企業和市民一道，同心抗疫，共克時艱。