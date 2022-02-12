美通脹破頂港匯穿7.8　港股一周僅升333點　專家指趁調整吸兩板塊

港股在傳統金融股支撐，升抵二萬五關口，是今年來首次。不過美國最新通脹升至7.5%再刷40年新高，憂慮加息更激進，令港股全周升幅收窄至333點。與此同時，港匯跌穿7.8大關，亦是今年1月底來首次。專家料恒指有機會趁機向下調整，不過中線前景不悲觀，投資者可待恒指跌至一百天線，即24400點左右趁機吸貨，看好中資電訊股及內險兩大板塊。
恒指連升兩周 今年首次升抵二萬五關口
總結一周，恒指全周累升1.36%或333點，連續兩周向好。不過生物科技股表現遜色，恒生科技指數一周僅微升0.28%或15點，受累醫藥股龍頭藥明生物（2269）子公司，遭美國列入「未經核實」名單所影響，持續困擾生物板塊，加上美國債息急升，亦加強科技股沽壓。
美國上月通脹超預期，上月核心CPI按年升6%，較前月加快0.5個百分點。上月CPI按年升7.5%，超出分析師預期的7.2%增幅，是1982年2月以來最高，升幅亦較去年12月加快0.5個百分點。數據一出令到市場憂慮聯儲有必要更進取地加息，不能如同以往一樣每次加息0.25厘，反而需要一口氣一次加息0.5厘，以壓低通脹。
美通脹破40年新高 憂聯儲一口氣加息半厘 港匯失7.8關
聯儲官員的言論亦加強市場加息預期，美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，由於美國通脹數據達到近40年來最高水平，他已明顯變得更為鷹派，期望到7月1日累計加息1厘。查看聯儲局今年議息會議時間表，由現時至7月1日，美聯儲將召開3次議息會議，意味着聯儲局至少在其中一次會議上加息0.5厘。
據利率期貨行情顯示，聯儲局3月加息0.5厘的可能性升至62%，遠高於較早前的30%，同時全年計今年有機會加息164個基點。美加息預期進一步升溫，拖累港匯明顯受壓，自今年1月底以來首度跌穿7.8關。
美國加息對港股影響有限 宜趁回調入市
安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時指出，美國加息有機會加快，不過相信對港股的影響未必太大，一來是本港的資金充裕，銀行體系結餘超過3,500億元，港股不會跟隨美國一樣大幅加息。第二是要留意內地正處貨幣寬鬆周期，官方的2022年優先的事項，是捍衛經濟保持5%的增長，對港股有支持。
因此，認為短期恒指有機會因美國加息消息，借勢回調，甚至下試百天線水平，約為24400點左右，不過在二萬四大關有強大承接力，而且看好中資股有力支撐大市。
葉尚志推薦中移動 擁兩大特質
選股策略方面，第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時指出，看好高息而業務以穩健見稱的中資電訊股，特別是剛於今年成功重返內地A股上市，而且近期正進行H股回購計劃的中移動。
他解釋指，市場已經因應美國通脹高企，而作出投資轉向。獲得資金看好的股份板塊，不再是以往的高增長股高估值股，反而是要擁有兩大特質，第一是股息率高，能夠抵禦加息壓力；第二是業務性質穩定，而中移動正好符合兩大要求。
黃偉康看好內險股 新華保險23.6元趁低吸
黃偉康亦認為，近期中資股特別是國企股表現較為硬淨，內銀股在過去一段日子持續支撐大市，因內地放鬆銀根市場憧憬刺激信貸增長。下一個值得留意的板塊是內險股份。看好原因主要是第一，行業去年表現跑輸大市，估值低，第二是近期內地正積極推動各路資金協助化解房地產債務問題，擁有充裕資金的保險公司，可望在現時房地產併購時，趁低價參與房地產重組併購，認為大型股可選國壽（2628）及中國平安（2318），另外亦可留意新華保險（1336），在23.6元左右吸納。