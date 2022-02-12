美通脹破頂港匯穿7.8　港股一周僅升333點　專家指趁調整吸兩板塊

港股在傳統金融股支撐，升抵二萬五關口，是今年來首次。不過美國最新通脹升至7.5%再刷40年新高，憂慮加息更激進，令港股全周升幅收窄至333點。與此同時，港匯跌穿7.8大關，亦是今年1月底來首次。專家料恒指有機會趁機向下調整，不過中線前景不悲觀，投資者可待恒指跌至一百天線，即24400點左右趁機吸貨，看好中資電訊股及內險兩大板塊。



恒指連升兩周 今年首次升抵二萬五關口

總結一周，恒指全周累升1.36%或333點，連續兩周向好。不過生物科技股表現遜色，恒生科技指數一周僅微升0.28%或15點，受累醫藥股龍頭藥明生物（2269）子公司，遭美國列入「未經核實」名單所影響，持續困擾生物板塊，加上美國債息急升，亦加強科技股沽壓。

美國上月通脹超預期，上月核心CPI按年升6%，較前月加快0.5個百分點。上月CPI按年升7.5%，超出分析師預期的7.2%增幅，是1982年2月以來最高，升幅亦較去年12月加快0.5個百分點。數據一出令到市場憂慮聯儲有必要更進取地加息，不能如同以往一樣每次加息0.25厘，反而需要一口氣一次加息0.5厘，以壓低通脹。

港股在傳統金融股支撐，升抵二萬五關口，是今年來首次。不過美國最新通脹升至7.5%再刷40年新高，憂慮加息更激進，令港股全周升幅收窄至333點。（資料圖片）

美通脹破40年新高 憂聯儲一口氣加息半厘 港匯失7.8關

聯儲官員的言論亦加強市場加息預期，美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，由於美國通脹數據達到近40年來最高水平，他已明顯變得更為鷹派，期望到7月1日累計加息1厘。查看聯儲局今年議息會議時間表，由現時至7月1日，美聯儲將召開3次議息會議，意味着聯儲局至少在其中一次會議上加息0.5厘。

據利率期貨行情顯示，聯儲局3月加息0.5厘的可能性升至62%，遠高於較早前的30%，同時全年計今年有機會加息164個基點。美加息預期進一步升溫，拖累港匯明顯受壓，自今年1月底以來首度跌穿7.8關。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康指出，美國加息有機會加快，不過相信對港股的影響未必太大。（訪者提供）

美國加息對港股影響有限 宜趁回調入市

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時指出，美國加息有機會加快，不過相信對港股的影響未必太大，一來是本港的資金充裕，銀行體系結餘超過3,500億元，港股不會跟隨美國一樣大幅加息。第二是要留意內地正處貨幣寬鬆周期，官方的2022年優先的事項，是捍衛經濟保持5%的增長，對港股有支持。

因此，認為短期恒指有機會因美國加息消息，借勢回調，甚至下試百天線水平，約為24400點左右，不過在二萬四大關有強大承接力，而且看好中資股有力支撐大市。

第一上海首席策略師葉尚志看好高息而業務以穩健見稱的中資電訊股，特別是中移動。（龔嘉盛攝）

葉尚志推薦中移動 擁兩大特質

選股策略方面，第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時指出，看好高息而業務以穩健見稱的中資電訊股，特別是剛於今年成功重返內地A股上市，而且近期正進行H股回購計劃的中移動。

他解釋指，市場已經因應美國通脹高企，而作出投資轉向。獲得資金看好的股份板塊，不再是以往的高增長股高估值股，反而是要擁有兩大特質，第一是股息率高，能夠抵禦加息壓力；第二是業務性質穩定，而中移動正好符合兩大要求。

黃偉康看好內險股 新華保險23.6元趁低吸

黃偉康亦認為，近期中資股特別是國企股表現較為硬淨，內銀股在過去一段日子持續支撐大市，因內地放鬆銀根市場憧憬刺激信貸增長。下一個值得留意的板塊是內險股份。看好原因主要是第一，行業去年表現跑輸大市，估值低，第二是近期內地正積極推動各路資金協助化解房地產債務問題，擁有充裕資金的保險公司，可望在現時房地產併購時，趁低價參與房地產重組併購，認為大型股可選國壽（2628）及中國平安（2318），另外亦可留意新華保險（1336），在23.6元左右吸納。