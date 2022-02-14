A股公司因一名期貨交易員失誤蝕半個億　股東岳夫幫忙三天還清

深圳A股上市公司金字火腿（深圳﹕002515）一名期貨交易員，因擅自將期貨平倉，導自公司虧損，惟其岳丈兼公司股東，透過其他公司股份等方式，填補相關虧損。公司於上周六（12日）回覆深交所關注函時表示，前期誤操作期貨平倉導致公司虧損的交易員已被勸退。關於賠付公司5,500萬元（人民幣‧下同）資金的來源，主要是公司股東、該交易員的岳父施雄飈幫其清償了大部分賠償。

據《中國證券報》2月14日報道，對於商品期貨套期保值業務，金字火腿承認，公司在內控制度的規定和執行上存在一些不足和瑕疵，其中包括期現不匹配、內控監管待加強、會計處理有誤、信披不及時等。

岳父賣股票籌錢

春節前，金字火腿發布了一則公告，公司一期貨交易員擅自將持有的合約進行了平倉操作，導致公司賬户總計虧損5,510.53萬元，需個人承擔賠償責任。更令人意外的是，該交易員3天內就將全部款項補償到位。

就在所有人都好奇，這位交易員是誰，鉅額賠償款又來自何處的時候，2月12日，公司方面回應稱，資金來源於交易員個人及其岳父施雄飈自有及自籌資金。

值得一提的是，施雄飈系持有金字火腿3.45%股份的自然人股東，同時也是公司總裁、原董事長、前實際控制人施延軍的哥哥。

公司同時對還款細節進行了說明。2021年9月29日，施雄飈向朋友王啟輝、兄弟施延軍分別借款4105萬元、595萬元。之後，施雄飈通過轉讓其所持有的其他公司股票所得償還王啟輝的大部分欠款。截至2022年2月11日，尚有692.78萬元未能償還。同時，按照施延軍委託支付其侄子撫養費570萬元並歸還差額，截至2022年2月11日，施雄飈佔用施延軍資金的情形已經消除。

針對補償款的交易性質的問詢，金字火腿回應稱，施雄飈基於岳父的身份而並非股東身份，用自有及自籌資金幫助其女婿支付補償款，此筆交易不構成權益性交易，因此公司將賠償款計入營業外收入，不存在利用賠償款調節利潤的情形。

$金字火腿股份有限公司(002515.SZ)$