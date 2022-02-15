宏利香港上季新造業務價值按年增27%至13億元　核心盈利升18%

宏利香港去年第4季核心盈利為21億元，按年增18%，新造業務價值為13億元，增幅為27%。

宏利香港又指出，季內年度化保費等值銷售額為17億元，增長11%。

宏利香港去年核心盈利為74億元，按年增加17%，新造業務價值增長32%至48億元。年內年度化保費等值銷售額為66億元，按年增長10%。

宏利香港及澳門行政總裁戴明鈞表示：「我們錄得另一季度的雙位數增長並為此感到非常自豪。儘管新冠疫情影響本地商業活動，但我們再次展示出非凡的強韌力，並在2021年全年維持非常強勁的銷售勢頭，全年核心盈利及新造業務價值均創下新高。截至2021年第四季，我們的核心盈利已連續17個季度錄得按年增幅。這由於我們進一步擴展的代理人團隊繼續錄得穩健佳績。與此同時，我們的主要銀行夥伴星展銀行以及經紀渠道均在年度化保費等值銷售額方面錄得大幅增長。」

戴明鈞續說：「澳門與内地恢復通關後，2021年我們在澳門市場所錄得的年度化保費等值銷售額較2020年增長逾一倍；其中來自中國内地訪客的銷售額佔60%。我們期待香港與内地恢復跨境往來後，我們可繼續為内地訪客尤其是來自大灣區其他城市的客戶提供服務，以滿足他們對保險產品的需求。為配合這方面的需要，我們在第四季加快在香港和澳門的投資，開設新辦事處以及優化我們的客戶服務中心，並任命高層要員以推動落實我們的重點發展策略 。」