英國1月CPI按年增長5.5%　增幅創30年來新高

英國1月份通脹率出人意料地連續第四個月大幅攀升，這一意外可能會讓押注英國央行下個月將大幅加息的交易員更有底氣。



《智通財經》報道，在服裝和鞋類的推動下，英國1月居民消費價格指數（CPI）按年增長率升至5.5%，創30年來新高。經濟學家和英國央行此前都曾預計1月通脹率將維持在5.4%不變。另外，排除波動性項目的指數上升到4.4%，至少是1997年以來的最高水平。

這些數據凸顯出英國家庭當前面臨的生活成本危機，英倫銀行預測能源賬單將激增54%以及4月份稅收將增加，而工資增長目前僅4%不到，今年這種危機只會進一步惡化。英倫銀行預計今年4月通脹率將達到7.25%的峰值，是其2%目標的三倍多。

英國通脹年率從一年前的0.7%一路飆升，在過去的九個月中有七個月超出市場預期。最新數據加上昨日公布的強勁勞動力市場數據，可能使英國央行下月加息50個基點的理由更加充分，這是英國央行自1997年以來前所未有的舉措。

市場普遍預計英倫銀行貨幣政策委員會接下來兩次會議中的一次將加息50個基點，目前定價數據顯示，市場預計3月份加息50個基點的可能性為80%以上。定價數據還顯示，基準利率今年將達到2%（目前為0.5%），為上次金融危機前以來的最高水平。

畢馬威英國首席經濟學家YaelSelfin表示，隨着能源關稅上調的影響生效，她預計通脹將「嚴重打擊英國家庭」，她表示：「英國央行已經表明決心走在通脹曲線的前面。在短期內，這將擠壓人們的收入，因為貸方將加息帶來的壓力轉嫁給借款人。」

英國資深經濟學家Dan Hanson表示：「是否在3月會議上加息的問題已經被近期官方發布的一系列數據回答了——現在更緊迫的問題是是否有理由將加息幅度提高到超過25個基點。我們預測基準仍然是英國央行將以25個基點增量進行加息，但不能排除加息50個基點的可能性。」

另有數據顯示，1月能源運輸成本持續增加，燃料和原材料價格上漲0.9%。此前由於俄羅斯和烏克蘭之間存在衝突風險，油價大幅上漲，而作為回應，英國一些生產商將自己產品價格提高了約1.2%，是去年12月漲幅的四倍。