渣打︰「動態」管理一級資本　未來3年向股東回饋50億美元

渣打集團(2888)去年稅前法定盈利33.47億元（美元‧下同），按年飆升1.08倍， 並宣布開始7.5億元股份回購。

加息100點子 料帶來13億美元淨利息收入

集團表示，計劃在13%至14%的普通股權一級資本靈活管理，料措施將促使未來3年的股東回報總共超過50億元。渣打亞洲行政總裁洪丕正表示，將視乎每季利潤表現，以「動態」方式管理資本。他稱，集團過去三年派發股息約26億元，而未來三年將加大派息和回購力度，向股東回饋50億美元，但暫未決定派息和回購比例。

渣打去年淨息差為1.21厘，按年減少10個基點。市場憧憬環球主要央行掀加息周期，利好大型銀行息差收入，洪丕正指，渣打去年下半年已見息差輕微上升，現時預測是全球利率上升100點子，將帶動集團淨利息收入13億美元（約101.4億港元）。

他補充，目前集團資產負債表相當健康，不預期今年信貸減值會大增，而中長線信貸減值目標為佔借貸資產的0.3%。

渣打稱，中國開放金融市場，中長線迎來結構性機遇。（VCG）

海外高管去年錄「淨流入」

談及中港業務，洪丕正表示，去年內地整體盈利創新高，收入上升11%，貿易融資及財富管理業務升幅顯著，而本港貸款業務也升14%，勢頭「唔差」。雖然疫情不明朗延續，但他對大中華區前景有信心，指隨著中國開放金融市場，中長綫迎來結構性機遇，該行為此已預留3億元投資，以捕捉大灣區發展及人民幣國際化等業務發展。

本港今年初爆發第五波疫情，洪丕正指，業界三成分行暫時關閉，令財富管理等「面對面」銷售受到影響，但該行金融產品、貿易融資、貸款業務及息差走向等，可抵銷相關影響。

疫情下令吸引人才相對不容易，但他相信，疫情屬短暫性，長遠香港仍有競爭優勢。洪丕正指，渣打香港去年人才錄淨流入，有7名非港人的常務董事級別高管流出，但同時錄13個流入，未來繼續在不同市場吸納人才。