數碼港夥Google推初創與金融科技燃亮計劃

數碼港與Google香港宣布推出「初創與金融科技燃亮計劃」，特別為數碼港社群企業及初創公司而設，提供Google Cloud 使用額、Google地圖平台優惠，以及一系列 Grow with Google 數碼技能培訓及技術支援，支援香港初創發展及金融科技的創新項目。

數碼港社群所有企業及及初創公司均獲2,000 美元的 Google Cloud 使用額，使用安全可靠的雲端解決方案及運算技術發展業務，符合指定營運、融資及海外拓展要求的公司可額外獲得 100,000 至 500,000 美元使用額。

數碼港行政總裁任景信表示，很高興Google作為「數碼港科技網絡」成員，首度在香港推出針對初創社群的支援計劃。是次合作是加強數碼港作為培育及支持數碼科技初創策略平台的一項重大發展，鞏固香港作為環球創新及科技的樞紐的地位。

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，「初創與金融科技燃亮計劃」是Google香港推行的智慧數碼城市項目之一，旨在加強支援香港蓬勃發展的金融科技和初創生態系統。這次與數碼港攜手合作，正正是為初創企業提供安全可靠的Google 服務以及一系列雲端解決方案，幫助他們在瞬息萬變的營商環境中抓緊機遇，同時迅速擴張業務。