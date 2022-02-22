Bitcoin曾跌破3.7萬美元　日內超10萬人爆倉　蒸發27億元人民幣

Bitcoin（比特幣）的最新數據顯示，比特幣指數報36997美元/枚，跌破37000美元關口。連日來，比特幣指數連續走低。從2月16日以來，其指數跌幅達17%，僅2月17日一天跌幅就高達8%。

比特幣最新報37,227美元，跌5.14%。

據中國媒體每日經濟新聞2月22日報道，比特幣持續走弱，好倉損失慘重。據比特幣家園網數據顯示，近24小時，全網105122人爆倉，26.68億元人民幣資金灰飛煙滅。

加密貨幣分析人士稱，比特幣牛市與每隔幾年出現一次的「減半」過程密切相關。如果過去的價格周期有任何跡象的話，比特幣可能要到2024年底或2025年初才會出現牛市。據悉，區塊減半是指降低單位時間內生成加密貨幣單元的過程。 具體而言，它指的是通過減少提供給礦工的區塊獎勵，從而實現的周期性區塊減半事件。

據了解，上一次減半發生在2020年5月，後來比特幣在2021年突破了6.8萬美元的歷史高點。2016年發生的減半也發生了類似的情況。第二年，比特幣創下了當時的歷史新高。在這兩個峰值之後，比特幣價格暴跌。目前，比特幣價格較去年11月的歷史高點下跌了近40%。由於四年才會比特幣減半一次，所以下次比特幣減半的時間是在2024年。

分析人士表示：「如果這種循環繼續下去，我們現在處於熊市的早期階段，且要到2024年底到2025年初，我們才能迎來比特幣的下一個牛市。但下一次比特幣減半的準確時間也很難預測，因為還有很多其他因素也會影響市場，比如包括戰爭在內的地緣政治問題，或者最近的新冠疫情也會影響市場。」

投行Stifel在一份最新報告中表示，比特幣仍有很大的下跌空間，這種加密貨幣正面臨影響其價格的三大宏觀不利因素。

Stifel分析師巴里·班尼斯特（Barry Bannister）指出，影響比特幣價格的因素包括全球貨幣供應量、10年期美國國債收益率以及標普500指數的股票風險溢價。美聯儲計劃以加息和縮減資產負債表的形式收緊貨幣政策，這可能會對比特幣價格產生負面影響。

他解釋道：「2022年，我們預計比特幣將寬幅波動，以年初至今的盤中水平為限，如果美聯儲在一個「標準的」兩年緊縮周期中繼續將政策正常化，到2023年，比特幣的下行風險將更大。」