港股累挫逾千點望回穩　恒生業績差料扭轉銀行股強勢｜港股早評

恒指上日急插最多逾800點，其後跌幅收窄至650點，企23500點水平樓上收市。隔晚美股復市跟隨外圍跌勢，尾段跌勢喘定。雖然俄烏局勢不斷變化，投資者態度更為謹慎，不過總計港股三日連跌累挫逾一千點後，跌幅甚大，今日可望先行喘定。板塊方面宜關注銀行股，上日恒生（0011）公布的業績差強人意，料扭轉銀行股近期強勢。



港股步入業績期，未能支持大市造好，反因俄烏局勢而明顯轉弱。昨發全年業績的重磅股匯控及恒生，績後股價齊受壓。投資者宜關注，對銀行股股價表現的影響，特別是恒生上日表現過弱，將今年以來市場憧憬銀行股受惠美國加息的升幅一次過蒸發，對板塊內其他銀行股表現有明顯拖累，要留意尚未公布業績的中銀香港（2388），或會一同承壓。

恒生上日表現過弱，將今年以來市場憧憬銀行股受惠美國加息的升幅一次過蒸發，對板塊內其他銀行股表現有明顯拖累，要留意尚未公布業績的中銀香港，或會一同承壓。（資料圖片）

匯控業績未有太大驚喜

匯控業績未有太大驚喜，反而恒生盈利倒退令市場失望。滙豐（0005）全年盈利倍增以及增加派息，符合市場預期，不過投放在股份回購的金額減少，由20億美元，改為10億美元。

至於恒生銀行受內房相關貸款的撥備影響，去年股東應得溢利按年減少逾16%，至139.6億元，並且差過市場預期，下半年情況較上半年疲弱。派息亦大幅減少，第四次中期股息為每股1.8元，按年削近36%。

恒生表現遜大市 今年升勢一次過蒸發

股價表現方面，雖然遇上昨日大跌市，不過恒生股價遠遠差過大市表現，單日急挫逾10%，跌穿150元，逼近今年新低價，意味將今年以來市場憧憬銀行股受惠美國加息的升幅一次過蒸發。

另外，有企業發盈警料全年錄虧損，北京首都國際機場（0694）預期去年錄得淨虧損約20.9億元至約21.5億元人民幣，2020年錄得淨虧損約20.35億元。公司董事會認為，預期虧損主要由於新冠疫情持續，北京首都國際機場年內旅客吞吐量、飛機起降架次及貨郵吞吐量恢復受阻，公司經營業績持續受壓。