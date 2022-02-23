港將落實全球最低稅率　自毀「低稅天堂」招牌？　專家料優勢不減

財政司司長陳茂波今（23日）宣讀新一份財政預算案，其中提到政府要增加收入，除了計劃在2024/25年度內就住宅物業引入累進差餉制度之外，另一個重點的額外稅收來源，將落實由經合組織（OECD）制訂的國際稅務改革方案，以應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為（BEPS 2.0）。



新一份預算案提到，由2024/25課稅年度開始向營業額至少達7.5億歐元的大型跨國企業集團徵收本地最低補足稅，確保它們的實際稅率達致全球最低實際稅率15%的水平，以保障本港的徵稅權。港府粗略估計，補足稅每年涉及150億元。

德勤中國華南區稅務與商務諮詢副主管合夥人鄧偉文稱，今次預算案提出BEPS 2.0令廣大市民加深有關認識，但實際上由去年6月七國集團（G7）財長達成推動「15%全球最低企業稅」的歷史性協議後，有關安排在過去一段時間已經進行得如火如荼，不少國家、主要地區都加入BEPS 2.0，香港亦開展有關工作。

由去年6月七國集團（G7）財長達成推動「15%全球最低企業稅」的歷史性協議。（AP）

香港一向以「低稅率」為競爭力之一，為何本港要加入OCED的全球最低實際稅率安排？鄧偉文解釋指，雖然香港的利得稅率為16.5%，但當企業報稅時，部分收入如海外收入、資本性收入等，經過扣減計算後，對比其收入的實際有效稅率不及16.5%，甚至低至10%水平。故此，落實落實全球最低實際稅率15%有助港府庫房收入有所增加。

料以萬計公司須繳補足稅

是次政府在預算案宣布在2024/25年落實BEPS 2.0安排，鄧偉文預計，按營業額至少達7.5億歐元的大型跨國企業集團，以香港作為總部的集團有約200至300家，至於以外國作總部而在港有經營業務的集團則達3,000間，估計連同旗下的子公司牽涉數以萬計的公司。

鄧偉文指，基於客戶私隱，而且不少大公司都有四大會計師的客戶，未能透露有哪些企業將會受BEPS 2.0所影響，僅指銀行、保險、地產行業的公司規模相對較大，較易被列入BEPS 2.0的範圍內。他補充，自從OCED公布BEPS 2.0的方案後，港府已經向市場「摸底」，探討落實的執行細節，並作出估計，故今次提出了預測補足稅高達150億。

德勤中國華南區稅務與商務諮詢副主管合夥人鄧偉文稱，香港落實BEPS 2.0不大可能會影響香港的稅務競爭優勢。（受訪者提供）

全球主要地區落實最低稅率 港吸引力不減

香港向來以低稅率及簡單稅制作為核心競爭力，鄧偉文認為，相比其他國家及城市，香港只有利得稅、薪俸稅、印花稅等，沒有太多間接稅務如銷售稅、增值稅，仍然維持簡單稅制。隨著各主要地區落實BEPS 2.0，鄧偉文認為，對企業而言當然愈低稅率愈好，但現實是「去到邊都一樣」，不認為香港會因此而失去競爭力。

據報，有政府消息人士稱，目前總部設立在港、達BEPS 2.0的涵蓋範圍的跨國企業約有200間，但個別已繳交超過15%的實際稅率，未必需要補足稅款。

在現時本港的利得稅兩級制下，法團及非法團業務其後超過二百萬元的應評稅利潤則分別繼續按16.5%及標準稅率15%徵稅。（李恩慈攝）

在現時本港的利得稅兩級制下，法團及非法團業務（主要是合夥及獨資經營業務）首二百萬元應評稅利潤的利得稅率將分別降至8.25%（稅務條例附表8所指明稅率的一半）及7.5%(標準稅率的一半)。法團及非法團業務其後超過200萬元的應評稅利潤則分別繼續按16.5%及標準稅率15%徵稅。

香港與全球130多個稅務管轄區於去年承諾，落實由經合組織制訂的國際稅務改革方案，以應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為（BEPS 2.0）。BEPS 2.0的全球最低實際稅率只涵蓋營業額至少達7.5億歐元的大型跨國企業集團，不會影響本港的中小型企業。政府已就如何落實BEPS 2.0，與受影響的企業交流，闡明政府的原則，包括維持香港稅制簡單、明確和具透明度的優勢，保留地域來源徵稅等，以及盡量減輕企業的合規負擔。

港府打算在今年下半年向立法會提交立法建議，以按照國際共識落實全球最低實際稅率等相關規定。