港股考驗23500承接力　阿里巴巴港交所今業績｜港股早評

港股終止三連跌，上日先跌後反彈，於23500點大關初見承接，市場開始陸續消化俄烏局勢發展。美國總統拜登宣布制裁俄羅斯天然氣管道項目「北溪-2」，隔晚美股續先高後再跌，當中道指連跌5個交易日，再跌464點，跌幅1.38%，創下今年最低收市水平。短線預期港股仍會續跟隨外圍股市受壓，反覆考驗23500點承接力。股份方面，今日宜留意藍籌股阿里巴巴（9988）及港交所（0388）發業績，另外科指新貴商湯遭恒指公司出「彈弓手」，調低權重。



美股跌勢未改，三大指數中納指挫2.6%最傷。科技股沽壓大，亞馬遜跌逾3%，蘋果及Netflix跌超過2%，Meta跌近2%。另外電動車股Tesla重挫7%。

恒指公司「計錯數」，出現罕見「彈弓手」，要大幅調低商湯佔科指的比重（資料圖片）

恒指公司「彈弓手」 調低商湯佔科指比重

今日值得留意，新獲納入恒生科指成分股的商湯（0020），有機會遇上沽壓。因恒指公司對科指比重「計錯數」，出現罕見的「彈弓手」，要大幅調低商湯佔科指的比重。

恒生指數公司在上周五時，公布商湯在科技指數的權重3.94%。不過，昨日卻指出，經進一步分析後，將商湯集團在科技指數降至0.24%。

分析指，由於權重遭下調，會令資金追入商湯的規模縮少。以最新權重計，商湯獲被重資金買貨的規模縮至1億元。考慮到股在過去數日逆市獲追捧，累積升幅達兩成，今日有機會遇沽壓。

科網龍頭股阿里巴巴今發業績，投資者對阿里增長放慢，早有預期。股價近日徘徊上市新低108元之上。（資料圖片）

市場料阿里巴巴上季盈利跌27%

科網龍頭股阿里巴巴今發業績，市場普遍看淡阿里上季表現。據彭博分析師預期，阿里巴巴第三季營收約為2,453.76億元人民幣，按年增長11%；淨利潤約為441.85億元，按年大減27.1%；每股收益約為16.19元，按年下降26.4%。

不過，投資者對阿里增長放慢，早有預期。早在去年阿里管理層已經率先向市場預告業績增長轉弱，下調2022財年總收入指引，預計全年總收入按年僅增長20%至23%，恐創2014年上市以來新低。因此，股價近日徘徊上市新低108元之上。相信即使業績放慢，只要不是和市場預期有太大出入，股價仍會繼續在110元左右處「磨底」的階段。

百威亞太去年升近85%

科技股表現疲弱，可以轉吼消費股。百威亞太（1876）去年盈利9.5億美元，按年升近85%，派末期息每股3.02美分。期內，收入67.9億美元，按年升21.5%。

集團說，上季各主要市場的經營狀況大幅改善，因此於季內恢復去年上半年的銷售收入和淨收入增長動力。又指出，今年目標是通過高端化和業務擴張引領及發展品類，目標在內地進一步將超高端品牌及高端品牌，分別擴展至超過45個及超過70個城市。