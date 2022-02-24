交銀洪灝稱「一半港股居然是垃圾」　指A股行註冊制時應引以為戒

近年本港監管機構，不時出手打擊「仙股」、「殼股」等問題。交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝，以「港股為什麼這麼多垃圾」為題，發表研究報告。

他指出，長期以來，「仙股是香港市場永遠的謎」，認為相當股票普遍具有業績差、市值小、成交量低、股權高度集中、頻繁資本運作、常年不分紅、莫名暴漲暴跌等特徵，在統計的2,200多個港股中，大概只有1,000多個公司不屬其仙股的範疇，亦即代表「一半的港股居然都是垃圾」。

港股逾半公司屬「垃圾」

他提到，這些股票股價往往低於1元，它們被戲稱為「仙股」，其中不乏「老千股」，即 被大股東利用供股、配售等融資手段進行資本操作，侵犯小股東的利益的股票。

他提出疑問，「奇怪的是，這些股票長期存在，而它們的肆意妄為似乎也不必承受什麼後果。」他認為香港行註冊制，亦正是在這個制度下，產生一大批仙股，仙股是「韭菜」成長的溫床，每年因「仙股」通過配股、供股與合股等「資本運作」，使散戶蒙受的損失可達數百億，看似只是總市值的千分之一，但對投資者而言，損失1元都不應等閒視之，都說明了這個市場的欠缺，或許值得A股未來實行全面註冊制時引以為戒。

洪灝以「港股為什麼這麼多垃圾」為題，直言逾半港股屬垃圾。（資料圖片）

成交額逾八成集中於200多隻股份

他表示，在「一半都是垃圾」的市場內，機構投資者都集中於大市值、高質量和高分紅的200多隻股票中，成交額佔整個港股市場成交額逾80%，剩下的幾乎沒有什麼流動性。這種低流動性的特徵或許令莊家可以更有效地控盤，實現「資本運作」的目的。

然而，如果所有的「聰明錢」都在首10％的股票裡「抱團」，同時交易流動性也只能在這200多隻股票內提供有效價格發現，「那麼考慮到這些股票的定價處於完全競爭狀態，它們的估值應與它們的基本面價值非常貼近。」

洪灝認為，這解釋了A股溢價比港股高的原因，「H股的市值越大，則溢價越小。但即便如此，除了一隻H股外（招商銀行），所有H股的估值都低於它們對應的A股的估值。如果由於市場結構使H股定價理論上反映了其基本面，同時H股的估值相對於A股長期處於折扣，那麼A/H溢價的長期存在只有一種可能性： 那就是，A股顯然是太貴了。我們的數據顯示，滬港通之後，北上資金持股往往是低溢價的A股。顯然，這些來自於香港資金熱衷於參與A股市場的機會，但還是對於A股的高估值非常忌憚。」

洪灝指，市場結構使H股定價理論上反映其基本面，亦印證了A股太貴的原因。（資料圖片）

他認為「垃圾多可以回收，變廢為寶。仙股也可以給企業提供融資捷徑」，亦即市場所指的「殼」股，他認為借殼上市具有低成本、高效率的優勢。企業利用併購重組，從無形資產的「殼」中註入優質資產，實現在香港融資甚至擴展海外市場的目的。

但他反問，為何香港需要這麼多殼股？「如果說很多殼其實就是垃圾股，那麼為什麼香港市場可以容忍這麼多垃圾？」他認為，從市場規則來看，香港上市的財務門檻相對於A股更低，而退市機制較A股具有更高的主觀性，且市場高度自由化。

本港監管機構，不時出手打擊「仙股」、「殼股」等問題。（資料圖片）

規則差異使得港股「殼」資源較A股更加豐富，「殼」亦更為便宜。「換句話說，香港的殼由於供應更充足，價格更宜人。如此巨量的殼公司的存在，也在一定程度上解釋了為什麼港股的估值相對於A股多年以來一直處於折扣的狀態。」

對於專業的機構投資者來說，「殼」公司、垃圾股有著明顯的量化特徵，可以很容易地規避。然而對於研究資源相對匱乏的散戶來說，要從幾千個股票裡排除一半以上的垃圾，找出適合投資的標的，是有相當難度的。「因此，港股只能在估值上提供折讓，以補償投資者需要承受的風險。或者，我們可以把這種估值的折扣，稱為垃圾回收價格。」

詳細報道：洪灝發表《如何辨別“韭菜股”》 稱這些公司才是超額收益的沃土