俄烏戰火蔓延金融市場　俄股由冧五成收窄至三成｜持續更新

俄羅斯突進軍烏克蘭，反轉金融市場，油金股匯商品皆有異動。

【16:36】俄羅斯RTS指數跌幅收窄

俄羅斯RTS指數跌幅收窄至不足三成，現挫26.79%。

【1７:２7】 比特幣瀉８％

金融局勢升溫，惟比特幣未能發運避險功能，跌約8%，價格報35,725美元，較11月的高位貶值近一半。另邊廂，現貨金報1946.82美元，升1.98%。

就烏克蘭的最新發展，瑞士盈豐銀行 (EFG Bank) 評估指，地緣政治事件普遍不會長遠影響市場，而能源價格持續高企，但不會影響經濟復甦。

【16:４7】日本或釋放國家石油儲備

據日本共同社引述消息稱，日本正考慮加入美國的行列，釋放國家石油儲備，以應對烏克蘭動盪局勢。

布油現報99.72美元一桶，升6%。

【16:36】俄羅斯RTS指數腰斬

俄羅斯RTS指數跌幅擴大至48.98%，而俄羅斯MOEX指數瀉45%。

【16:20】俄羅斯RTS指數挫四成

俄羅斯股市重開後，俄羅斯RTS指數跌幅日內擴大至40%，而俄羅斯MOEX指數挫36.4%。

【16:12】美期大幅低走

美股指數期貨持續走低，納指挫3.15%、標指挫2.57%、道指挫2.52%。

【16:09】歐股瀉逾3%

歐股集體大幅低開，歐洲斯托克50指數跌3.48%、德國DAX30指數跌3.68%、英國富時100指數跌2.42%。

【15:41】莫斯科交易暫停交易

莫斯科交易所再次暫停交易。此前，俄羅斯RTS指數跌幅擴大至35%，創2014年底以來新底。