東亞銀行：內房敞口帶來撥備影響可承受

疫情持續，東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民橋表示，疫情對本港經濟活動有影響，但相信影響短暫，銀行亦會配合政府抗疫，料香港的資產質素可控。現時已跟隨金管局指示，關閉三成、即15間分行，但大部份客戶已轉向線上渠道。

對於美國聯儲局啟動加息週期，李民橋指，美國加息不會即時於香港銀行同業拆息（HIBOR）上反映，但當每100點的HIBOR升幅，對該行在香港的淨利息收入會有十億元進帳，對銀行影響很正面。

內房敞口帶來撥備影響可承受

被問及內地息口向下，東亞中國的淨息差會否持續受壓，李民橋認為，內地減息對內地業務的淨利息收入有一定壓力，但集團亦在過去一年努力吸納低成本存款，料有助減低影響。再加上近日內地的政策開始放鬆，例如監管放寬、按揭利率下調等，相信有利內房流動性。

總經理兼集團風險總監陳淑佩表示，集團對內房的風險敞口約14%，在現時有效的審查機制下，會將高風險的客戶列入監察名單。東亞準備的預期信貸損失，已於去年底帳目反映，並提撥了部分第三級預期信貸損失，但其所帶來的撥備影響，相信可承受。

另外，被問及藍十字（亞太）保險的出售細節，李民橋回應指，不能透露太多，之後會適時公布，並一直檢視自身業務，致力強化核心銀行業務。