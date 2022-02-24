郭炳聯堅信在一國兩制方針下　香港續發光發亮　延續東方之珠輝煌

新鴻基地產（0016）主席兼董事總經理郭炳聯於業績報告內指出，今年預計仍甚具挑 戰，並有不少不確定的情況。現有和新型新冠變種病毒繼續嚴重威脅全球經濟；多項因素阻礙經濟全面復蘇，包括病毒多次變種、隔離措施斷斷續續、國際航班暫停及全球供應鏈持續受阻。

他又指出面對通脹升溫，主要中央銀行正實施量化縮減或加息。地緣政治風險包括 俄烏局 勢 升溫及中美關係持續緊張，仍為經濟帶來阻力。利好因素方面，疫苗供應增加、更廣泛的接種，以及對抗病毒的口服藥繼續取得進展，均有助應對疫情帶來的挑戰，增強市場信心及推動環球經濟復蘇。

郭炳聯指出內地經濟發展正面臨環球和內地不確定因素的壓力，包括房地產在內的行業正 處於整固階段。然而，中央政府繼續執行一系列措施，以確保整體經濟穩定和增長，而目 前的調整措施將帶來長遠效益。同時，在有效的防控措施下，內地整體疫情保持平穩，持續為住戶和企業帶來正常且利好的環境。 多項支持性的宏觀經濟措施，包括財政和貨幣政策，將激發市場主體活力，有利經濟達至穩定和合理的增長。雙循環戰略，加上進一步推動創科和綠色經濟發展，將繼續帶來正面的經濟效益。長遠而言，種種利好因素將推動經濟至更高水平 ， 中等收入人口將大幅擴大 。

過去兩年，香港的社會和政治環境已變得穩定和正面，提供了穩固的基礎讓本地經濟邁步 向前。短期而言，商品貿易持續增長將支持本港經濟，但近期新冠變種病毒Omicron肆虐 ，預計會為本港經濟帶來更多挑戰，特別是本地消費方面，以及有密集式接觸的行業。公司積極支持香港特區政府的抗疫工作，並堅信在中央政府全力動員支援下，香港能夠像內 地城市一樣迅速及有效「 動態清零 」，這亦有利本地可以逐步與內地恢復免檢疫通關，帶動本港經濟全面復蘇。此外，香港特區政府最新的財政預算案提出多項紓困及刺激經濟 措施，將為本港經濟復蘇帶來額外的動力。長遠而言，憑藉在「 一國兩制 」下的優勢，加上正 進一 步融入國家發展大局，預計香港可加強其作為國際金融、航運及貿易中心的地位，以及發展為國際創新科技中心。

他指出對內地和香港的前景充滿信心，並會繼續在國家投資。公司將繼續加強物業發展業務，在機會合適時選擇性購入土地。一如以往，在內地和香港的新項目會在準備就緒後推出市場。

他表示在過去半世紀，公司與香港人多次一起走過順逆境。香港擁有穩固的普通法制度、國際級的商務標準和作業守則、良好的基建，以及勤奮和有毅力的市民，公司堅信在「 一國兩制 」方針下，香港將會繼續發光發亮，延續「 東方之珠 」的輝煌。

今年是新地在香港上市50周年，亦是公司重要的里程碑。一如以往，公司會信守對香港的承諾，秉持「 以心建家 」的信念。公司擁有優質品牌及產品質素、以客為先的文化、富經驗的管理團隊、雄厚的財務實力，憑藉以上因素，公司在未來數十年將繼續沿著成功之路跨步前行，再創高峰。