疫情｜富融銀行︰疫下支援電子支付　推「消費筆筆賞」活動

富融銀行（「Fusion Bank」）表示，本港第五波疫情嚴峻，此時金融科技以及虛擬銀行的角色便顯得更為重要，該行的銀行服務將繼續維持正常，團隊會一直緊守崗位，充分發揮虛擬銀行金融科技方面的優勢，提供「零接觸、全線上」化流程，為客戶提供專業和高效的金融服務。

富融銀行執行董事、行政總裁周明表示，在此艱難時期，政府及社會各界全面投入抗疫防疫，富融銀行亦會憑藉其金融科技及產品的優勢，繼續支持港人時刻抗疫。

隨著疫情升溫，大眾均期望可以減少日常生活中的接觸機會。Fusion Bank支援電子支付，讓客戶足不出戶即可於網上選購生活所需，同時盡享購物優惠；當前往實體店購物時，透過Fusion Bank App進行非接觸式支付亦可減低病毒傳播的風險。

此外，Fusion Bank表示，推出「消費筆筆賞」，由即日起至2022年3月31日，使用WeChat Pay HK消費可賺取消費金額8%WeFun微積分回贈(政府消費券交易除外)。 此外，於YOHO友和、奇華餅家、香港街市、民坊街市、FRESH、本灣水產等指定商戶消費，更可享10%WeFun回贈。每位用戶於推廣期內透過WeChat Pay HK消費可以賺取上限100 WeFun回贈。於推廣期内，富融銀行客戶可以1兌1形式兌換現金 (1WeFun = HK$1)，首次於WeChat Pay HK綁定富融銀行戶口更可獲取額外200 WeFun回贈(限量40,000份)。