積金局劉麥嘉軒：疫下打工仔無減對TVC興趣

積金局主席劉麥嘉軒今日（27日）於網誌表示，近年愈來愈多打工仔為加強退休保障而作自願性強積金供款。以2019年4月推出的可扣稅自願性供款（tax-deductible voluntary contributions （TVC））為例，每年TVC帳戶數目及總供款額穩步增長，即使過去兩年受到疫情影響，亦無減計劃成員對TVC的興趣。

根據積金局的數據，截至2021年12月，TVC總供款額達52.55億元，較截至 2020年12月TVC總供款額（27.15億元）上升近一倍。TVC帳戶數目亦由2020年12月的4.4萬個，上升逾三成至2021年12月的5.8萬個。

劉麥嘉軒指，TVC既可為打工仔節省稅款，又可增加退休儲蓄，一舉兩得。合資格人士只要作TVC，便可在薪俸稅或個人入息課稅享稅務扣減優惠，上限為每年6萬元。除節省稅款之外，額外作出的供款更可隨年月增長，透過複息效應在儲蓄和投資上發揮威力。以一名單身強積金成員為例，如果每月收入為5萬元，年收入為60萬元，若他連續每月作出5,000元TVC（即每年6萬元TVC），假設平均每年的投資回報為4.3%，20年之後，估算從TVC所產生的強積金接近200萬元 。

劉麥嘉軒續指，TVC最大的特點是供款靈活，供款額可因應個人的財政狀況及能力，自行決定供款次數及金額，適合不同的經濟情況。在疫情期間可以透過受託人提供的數碼途徑開立戶口，以減低不必要的社交接觸。