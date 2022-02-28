疫情｜恒生銀行︰22間分行或理財中心今恢復營業﹙附地址﹚

撰文：黃捷
出版：更新：

恒生銀行表示，以下分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於今天﹙28日﹚恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

恒生銀行