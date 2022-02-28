恒基兆業「抗疫基金」捐540萬元　向5千戶基層家庭提供支援

恒基兆業地產集團主席、聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）副主席李家誠透過以家族捐款成立的恒基兆業「抗疫基金」撥出540萬元支持發起「童心共濟」‘for every child, care & relief’緊急社區支援行動，向本港 5,000 戶有兒童或孕婦同住的基層家庭提供支援，包括兒童發展學習材料、新冠病毒快速測試套裝、蔬果麵食等居家食品、以及衞生用品在內的居家抗疫物資。

相關行動獲得本港多個社福機構響應，首批物資已陸續送至最有需要的基層家庭，包括確診家庭手上。UNICEF HK 感謝各方的迅速行動，相信行動為受助家庭提供必要的援助，支持他們居家抗疫，減少外出感染病毒的風險。

UNICEF HK 主席陳晴女士謂：「疫情無情，人間有情。正因為各方的鼎力支持，本次行動才能夠在短時間內籌措到大批物資，為有需要的家庭送上溫暖。」陳晴女士又補充，在居家抗疫期間，不少兒童和家長一起長期留守家中，他們的情緒及精神健康同樣值得關注。有見及此，UNICEF HK 特別為受助家庭準備了供兒童使用的發展學習材料，以及一系列關於疫情期間情緒輔導的指引，希望能夠為他們提供幫助。

作為項目的發起人及首席贊助，李家誠表示抗擊疫情需要社會各界齊心協力：「自第五波疫情襲港以來，各項物資供不應求，價格飆升。基層家庭面對物資短缺的問題，小朋友的身心健康發展也面臨挑戰。我期望透過行動向有需要的市民派發抗疫物資，緩解他們的燃眉之急，同時喚醒更多人關心基層市民的生活，尤其關注兒童和孕婦的抗疫需要和情緒健康。」