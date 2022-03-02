疫情｜物管界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃正式接受申請

物業管理業監管局宣布，第六輪「防疫抗疫基金」下設的「物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」（「物管支援計劃」）正式接受申請。立法會早前通過撥款港幣18.2億元進行「物管支援計劃」，監管局獲民政事務總署委託執行「物管支援計劃」，落實相關審批及資助發放工作。

監管局主席謝偉銓歡迎政府推出新一輪「物管支援計劃」。他強調，自疫情爆發以來，實有賴物管人員一直站在防疫抗疫最前線，緊守崗位，迎難而上，為市民盡心服務，致力進行各項防疫抗疫工作，以減低病毒感染和在社區傳播的風險。

新一輪的「物管支援計劃」會擴大資助範圍，涵蓋於「三無大廈」提供服務的清潔和保安人員，令更多前線物管人員受惠。監管局會秉承執行第一輪「物管支援計劃」的方針，以「宜鬆不宜緊」、「宜簡不宜繁」、「宜快不宜慢」的準則處理申請，冀能讓前線物管人員盡早受惠。

「物管支援計劃」會向於私人住宅、綜合用途樓宇（商住兩用）、工業及商業大廈（包括商場）從事與環境衞生或保安有關工作的前線物管人員提供財政支援，以協助他們加强個人防護和環境衞生，並肯定他們自第五波疫情爆發以來盡心盡力參與及協助防疫抗疫工作。「物管支援計劃」的受資助期為2022年2月至6月，每名合資格物管人員可獲每月港幣2,000元津貼，最多5個月。

至於為沒有業主立案法團、業主組織或物管公司的樓宇（俗稱「三無大廈」）提供清潔或保安服務的前線物管人員，則可以個人名義自行作出申請。申請表格可於各區民政諮詢中心索取或於專題網站下載，並以郵寄或投遞方式提交。申請人如已透過物管公司、公契經理人或業主組織／業主立案法團就其他物業所作的申請獲發津貼，其重複的申請將不獲接納。