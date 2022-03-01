烏克蘭局勢︱晨星：本港有三隻ETF投資於俄羅斯　比重最高為1.7％

俄羅斯入侵烏克蘭，多國對俄羅斯實施制裁，包括將部分俄羅斯銀行排除在「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統外，及凍結俄羅斯央行資產。

晨星發表報告，指目前在本港上市，有三隻ETFs（交易所買賣基金）有投資在俄羅斯，包括iShares MSCI Emerging Markets ETF (HK)（iShares安碩MSCI新興市場ETF，3022）；CSOP Global Cloud Computing Technology Index ETF（南方東英全球雲計算科技指數ETF，3194）及Nikko AM Global Internet ETF（日興資產管理環球互聯網ETF，3072）。

截至上月25日，佔比分別為1.71％、0.27％及0.28％

報告指，iShares安碩MSCI新興市場ETF中，持有的俄羅斯股票大部分是能源及基礎材料行業，投資最多的是俄羅斯天然氣工業股份公司（0.35% 權重）、盧克石油公司（0.26%）和俄羅斯聯邦儲蓄銀行（0.19%）。

另外兩隻科技主題ETF，均持有俄羅斯互聯網公司Yandex，分析認為，隨著股價下跌，風險或已經減少，但是否完全消除，將取決於供應商採取的立場以及定期進行的權重調整。

晨星發表報告，指目前在本港上市，有三隻ETFs（交易所買賣基金）有投資在俄羅斯。（資料圖片，AP）

晨星又指，有13隻在香港及新加坡發售的基金，投資在俄羅斯的比重逾三成，部分已暫停交易。而同時在香港或新加坡發售的基金當中，有三隻投資集中在俄羅斯，包括UBS （Lux） Equity SICAV - Russia （USD），JPMorgan Funds - Russia Fund，以及BNP Paribas Funds Russia Equity。

晨星指，摩根資產管理無限期暫停其基金 JPM Emerging Europe Equity（可在香港和新加坡發售）和 JPM Russia（可在香港發售）的交易，意味著目前無法處理任何購買、轉換或贖回任的要求，認為是為了應對俄烏之間的衝突，以及在市場交易條件受損情況下計算資產淨值的挑戰。 目前尚未清楚會持續暫停多久，但會定期進行審查，分析師認為這符合現有股東的利益。