俄羅斯股市繼續暫停交易　央行﹕今日不復市

俄羅斯央行表示，3月2日不會恢復莫斯科交易所的股市交易。

據《財聯社》周三（2日）報道，此前，俄羅斯央行3月1日宣佈莫斯科交易所股票市場連續第二天暫停交易。此前，受俄烏局勢升級、美歐多國對俄採取制裁措施，俄羅斯股市、盧布遭遇重挫。

2月24日，俄羅斯總統普京宣佈將在頓巴斯地區進行特別軍事行動；隨後，戰火波及烏克蘭全境。同日，美國、歐盟等宣佈對俄發起一攬子制裁措施，包括限制俄羅斯使用美元、歐元、英鎊和日元進行交易的能力等；2月26日，美國與歐盟等宣佈將部分俄羅斯銀行排除在環球銀行金融電信協會系統（SWIFT）之外，並限制俄羅斯央行的國際儲備。

制裁壓力下，俄羅斯央行於2月28日宣佈多項措施穩定金融市場。俄羅斯央行宣佈，從2022年2月28日起，暫停證券交易商按照外國投資者指示出售證券，但當日7時前提交的委託仍然可以交易。

此外，俄羅斯央行宣佈將基準利率提高至20%。其在通報中稱，俄羅斯經濟面臨的外部狀況已發生劇烈變化，提高基準利率可保障存款利率水平以應對本幣貶值與通脹風險、維持金融與價格穩定，保護民眾儲蓄。通報顯示，俄央行將會對內外部風險、金融市場反應與通脹水平變化作進一步評估，繼續針對關鍵利率採取相應措施。

俄羅斯央行還宣佈，俄羅斯將強制企業進行外匯出售。俄羅斯企業將不得不出售80%的外匯收入。

富榮基金研究部總經理郎騁成表示，站在當前時點，俄烏局勢目前仍未看到緩和的跡象，戰事仍在繼續；同時西方集團對俄製裁在逐步升級，俄烏局勢的逐步惡化對全球大宗商品供應鏈產生較大不確定性加劇全球通脹的擔憂。

郎騁成認為，雖然海外地緣政治加劇帶來短期擾動，但從過往歷史看，地緣衝突並不會改變A股中期趨勢。A股在當前估值水平下機會大於風險，短期兩會召開在即「穩增長」有望持續加碼，信貸數據超預期後寬貨幣初步傳導至寬信用，成長風格的修復仍在繼續。