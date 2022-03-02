SmarTone為社區隔離治療設施搭建5G網絡　提供數據卡免費借用

面對嚴峻的第五波疫情，新鴻基地產（0016）表示，全力支援香港政府的抗疫工作，旗下附屬公司 SmarTone 宣布，會為十個社區隔離治療設施地點，火速搭建 5G 網絡，務求讓醫護人員及需接受隔離的市民，能隨時與親友及社區保持聯繫，而前線醫護人員亦可得到最強的通訊網絡支援。

SmarTone將提供數據卡供他們免費借用，而SmarTone客戶亦可獲贈額外免費本地數據及無限本地通話分鐘等，與親友保持通訊。此外，SmarTone亦同時為前線醫護人員提供5G Wi-Fi 路由器，以及Wi-Fi網絡，讓他們於社區隔離治療設施工作期間，更有效率地進行抗 疫工作及與外界保持無縫聯繫。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，新地一直「以心建家」，過去兩年全力支持政府抗疫， 繼上星期無償借出兩幅逾14公頃的土地供政府興建臨時隔離治療設施，SmarTone 亦正為不同社區隔離治療設施全速搭建 5G 網絡，希望透過SmarTone網絡，讓隔離人士在任何時候都可與親友保持緊密溝通，而醫護人員亦可保持高效通訊支援抗疫。新地深信， 在中央、特區政府和各界「上下一心共同抗疫」下，香港定能早日戰勝第五波疫情。

集團指，已率先於元朗潭尾以及新田的兩處設施，全速開展 5G 網絡基建工程，當中包 括興建 5G 基站、鋪設天線，以及光纖/微波傳輸網等等。預計於潭尾以及新田的 5G 網絡工程最快可以在未來數星期內完成；至於同心村，以及其餘位於粉嶺、洪水橋、啟德、落馬 洲、竹篙灣、青衣和港珠澳大橋人工島香港口岸的設施，SmarTone 亦正積極與政府及有 關部門磋商相關的 5G 網絡建設工程，盡快於最短時間內完工。

新地較早前已無償借出兩幅共14公頃土地供興建臨時隔離治療設施外， 更借出商業地點作為社區疫苗接種中心、捐出逾 1,500 萬港元的物資支援前線抗疫人員、 基層社群和員工，亦安排旗下酒店參加社區隔離酒店計劃等。