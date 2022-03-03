俄國最大銀行Sberbank倫敦股價曾暴跌95%　此前宣佈退出歐洲市場

《財聯社》報道，俄羅斯最大的銀行Sberbank（俄羅斯聯邦儲蓄銀行）於周三（2日）宣佈，將退出幾乎所有歐洲市場，原因是西方的制裁導致大量現金外流，員工和財產受到威脅。

受此消息影響，Sberbank在倫敦交易的存託憑證於周三曾暴跌95%，價值已接近0美元，收市報0.05美元，瀉78.4%。

需要說明的是，為防止俄羅斯資產外流，莫斯科交易所本周以來一直暫停股票交易，Sberbank上一交易日（2月26日）收報131.12盧布。

Sberbank表示，根據央行的命令，它無法再向歐洲子公司提供流動性，但其資產足以向所有儲户支付款項。

由於俄烏衝突升級，西方國家採取了前所未有的措施孤立俄羅斯的經濟和金融體系，其中就包括制裁俄羅斯央行，並將該國的一些銀行排除在全球支付系統SWIFT之外。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行在德國、奧地利、克羅地亞和匈牙利等國都有業務，截至2020年12月31日，該銀行在歐洲擁有總價值130億歐元（摺合144億美元）的資產。

斯洛文尼亞銀行此前表示，將收購俄羅斯聯邦儲蓄銀行在斯洛文尼亞的業務。此外，退出歐洲市場不會影響俄羅斯聯邦儲蓄銀行在瑞士的業務。

值得一提的是，就在俄羅斯聯邦儲蓄銀行宣佈退出歐洲市場之際，該銀行公布了創紀錄的年度利潤。數據顯示，俄羅斯聯邦儲蓄銀行2021年淨利潤按年增長64%，達到1.25萬億盧布（約合123.8億美元），全年股本回報率為24.2%，淨利息收入為1.8萬億盧布。