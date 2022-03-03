滙豐升逾4%領港股反彈揚123點　創科飆9%表現最佳　科指卻創新低

美國股市於周三（2日）出現大反彈，道指勁升近600點，接近收復上一個交易日的所有失地。美國上揚，與聯儲局主席鮑威爾指出，傾向支持在本港的聯儲局議息會議加息0.25厘。今早港股相信可以跟隨外圍升勢而造好，當中銀行﹑科技及商品股，仍是市場人士留意對象。



【16:36】

港股今日反彈高收，其中創科（0669）更是表現最佳藍籌股，全日抽升逾9%，可是科技股仍未擺脫弱場勢，科技指數不單止首次失守5000點，更創下面世後新低。

恒指收市報22467點，升123點，國指收市報7900點，跌8點，科指曾低見4933點，收市報4957點，跌58點。

工業股創科今日表現突出，可是同為工業股的申洲（2313）卻因為盈警曾大瀉15%，收市報112.5元，跌8.5%。

銀行股為今日升市功臣，其中重磅股滙豐（0005）勁升4.1%，收市報53.3元，渣打（2888）升4.2%，收市報54.5元，中銀（23898）升3.7%，報27.65元。

不過港文所（0388）仍未止跌，收市報363.2元，跌0.2%。

科技股未見強勢，阿里（9988）升0.4%，騰訊（0700）失守420元，收市報418.8元，跌1.1%，美團（3690）跌1.2%，報174.2元。

【15:35】

午後港股升幅收窄，恒指最新報22386點，升42點，國指報7864點，跌43點，科指報4935點，跌80點。

【12:48】

港股今日反彈，半日升109點。不過工業股表現各走極端，其中發盈警的申洲（2313）曾大瀉15%。

恒指中午收市報22453點，國指跌17點，報7890點，科指創面世後新低，中午收市報4950點，跌64點，成交額為650億元。

科技股未見有起色，美團（3690）跌3%，中午收市報171.2元，阿里（9988）跌不足0.1%，騰訊（0700）跌1.4%，網易（9999）跌1.4%，報144元。

申洲為今早表現最差藍籌股，曾失百元關，半日瀉12.9%，不過同為工業股的創科（0669），昨日公布業績後，今日股價衝高逾1成，報138.1元。

銀行股方面，隨著聯儲局主席鮑威爾明言，傾向在本月議息會議加息0.25厘，帶動銀行股上揚，滙豐（0005）升3.5%，報53元，渣打（2888）升3.9%，報54.35元。

地航空公司從本周六（5日）起，上調燃油附加費，三大內地航空股全線上揚。南航（1055）升4.3%，報5.05元。

港交所（0388）反彈，報367.4元，升1%。

【10:55】

恒指續於22500點之間徘徊，最新報22493點，升149點，國指報7911點，升2點，科指報4975點，跌40點。

創科（0669）飆升逾1成，最新報137.3元，中海油（0883）升2.9%，三星原油期（3175）升2.9%，報7.695元。

港交所（0388）暫止跌，揚0.8%，報366.8元。

【10:08】

煤炭股繼續獲投資者追捧，兗礦能源（1171）升3.1%，報21.85元，神華（1088）升3%，報22.45元，中煤（1898）升5.1%，兗煤澳大利亞（3668）升11.9%，伊泰（3948）則逆市跌0.4%。

科指最新報4982點，跌32點，國指報7898點，跌9點，恒指報22442點，升98點。

【09:40】

科技股仍下跌，科指更首次失守5000點，最新報4996點，跌19點，國指報7928點，升20點，恒指升155點，報22499點。

網易（9999）跌1.3%，舜字（2382）跌1.3%。

【09:25】

恒指高開90點，報22434點，國指報7907點，平開，科指高開10點，報5025點。

工業股走勢個別，申洲（2313）低開15%，昨日已公布業績的創科（0669）高開7.9%。

滙豐（0005）高開2.7%，報52.6元。