疫情｜中銀18間分行今日起恢復營業　另有11家分行暫停營業

中銀香港因應疫情發展，在調整分行服務的同時，致力為客戶提供銀行服務。由3月3日（星期四）起，以下18家分行將恢復營業,包括:石塘咀分行、香港仔分行、中環永安集團大廈分行、軒尼詩道 409 號分行、莊士敦道分行、銅鑼灣分行、筲箕灣寶文大廈分行、健康村分行、德福廣場分行、黃埔花園分行、輔仁街26號分行、九龍城太子道分行、太子上海街分行、堪富利士道分行、上水分行、馬鞍山廣場分行、屯門市廣場分行，以及荃新天地分行。本行在分行採取一系列的防疫衞生措施，員工及客戶進入分行時均須量度體溫及佩戴口罩。

中銀指出曾有員工確診的分行已徹底清潔及消毒，返回分行工作的員工均須取得陰性檢測結果。

此外因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，以下11家分行將由3月3日（星期四）起暫停營業，直至另行通知。包括:堅尼地城分行、太古城分行、太古城分行保管箱服務中心、海怡分行、海怡分行保管箱服務中心、金華街分行、紅磡義達大廈分行、又一城分行、佐敦道分行、大埔廣場分行，以及蝴蝶邨分行。

中銀指出將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。有關分行的所有員工均嚴格遵守本行防疫措施的要求，包括於工作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。該行會繼續密切留意有關情況，就有關個案與衞生防護中心保持緊密聯繫，全力配合做好防疫工作。