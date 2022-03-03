一通月底結業　本地券商免佣送股吸客過渡　轉倉優惠一文睇清

本地券商一通上周發電郵通知客戶，表示將於3月31日停止所有網上投資服務。及後，本地各大券商亦推出「轉倉」優惠，吸引一通舊客戶過渡至旗下平台。

富途證券指，周一晚起接獲大量轉倉查詢，比平日急增高達20倍。

富途：最高總值1萬元回贈

富途證券指，自周一（28日）晚起富途前線接獲大量轉倉查詢，比平日急增高達20倍，單日收到數千宗的轉倉指示需求。因應投資者殷切需求，富途宣布推出全城最高限時轉倉優惠，無論現有或新客戶於期內完成轉倉最高可獲1萬港元現金獎或最新蘋果手機1部，開戶及轉倉手續全程可於網上辦理。

任何客戶只要由即日起至3月31日期間，發起轉入股票指令且存入股票的價值達到指定金額即可獲回贈，最高2,000元轉倉現金補貼，及價值8,000元股票現金券或最新蘋果手機，總值為10,000元；期內新開戶更可額外獲價值1,500元獎勵及港股證券買賣一世免佣。

耀才稱，由即日起，凡一通客戶轉到耀才開立證券帳戶的客戶，可獲買賣港股零佣金及不收任何平台費優惠，更可獲20股盈富及10股滙豐。

耀才：送20股盈富+10股匯豐

耀才稱，由即日起，凡一通客戶轉到耀才開立證券帳戶的客戶，可獲買賣港股真正零佣金及不收任何平台費優惠，更可獲20股盈富（2800）+10股滙豐（0005）；若將股票由其他證券行或銀行轉到耀才，仲可獲高達10股騰訊（0700），當中所涉的轉倉費，耀才將會全數回贈給客戶，最高金額可達20萬元。

該行又指，開立期貨帳戶的客戶，可獲買賣美期零佣及買賣港期及期權7個月免佣優惠等而開立期貨帳戶的客戶，可獲買賣美期零佣及買賣港期及期權7個月免佣優惠等。

華泰：有近千萬客戶資產轉入

華泰國際旗下金融科技理財 App 漲樂全球通近日表示，自上月28日晚間開始陸續收到大量轉倉的客戶需求，截至昨天，已有近千萬客戶資產轉進漲樂全球通。

鑒於客戶強烈需求，漲樂全球通已於近期再次加推轉股獎勵活動：無論新老客戶，轉倉皆可享最高7,700元轉股獎勵；新客戶更可獲限時新人禮加碼，最高達1,500元，包含 foodpanda 現金券、重疾險首年保費限時免費等；新人禮與轉倉禮可同時享有，最高獎賞金額高達9,200元。

致富：三大優惠 新開戶獲Donki現金券

致富證券表示，現有一通客戶於即日起至3月底，將股票成功轉到致富即享三大優惠，包括港股免佣6個月、轉倉按貨值送高達1,000元超市禮券，股票期權長短倉更平8元張。

全新開戶可獲300元Donki現金券、另獲額外獎賞包括免費港美股串流報價、免佣月供港美股及基金等。

時富金融：轉倉優惠三重賞

時富金融因應受影響的客戶，特別推出「轉倉優惠三重賞」，冀迅速協助投資者處理證券、債券、期貨、期權的過渡安排。

合資格客戶於推廣期內，由一通的現金戶口或債券戶口轉入任何等值的香港股票或債券至時富金融合資格證券戶口，即可豁免交易平台之佣金、平台使用費，以及以現金形式認購新股之手續費，其交易佣金的處理形式亦不會以先收後回的形式進行，而是絕不收取任何交易佣金。