為防擠兑風險　俄羅斯央行下調銀行存款準備金率

據《財聯社》報道，當地時間3月2日， 俄羅斯央行在其網站發布聲明稱，將從3月3日起降低銀行的強制存款準備金要求，屆時將給銀行業釋放大約2.7萬億盧布的資金，按當前匯率計算約為260億美元。

在俄央行同時公布的另一份聲明中，莫斯科交易所周四將繼續暫停股票交易。

俄央行稱，存款準備金率將下調至2%，這一新規適用於擁有通用牌照的銀行和非銀行信貸機構以及擁有基本許可證的銀行。其他法定準備金率保持不變。

降低存款準備金率可以減少俄羅斯銀行遭遇擠兑的風險。此前，俄羅斯央行採取了一系列其他緊急措施，包括大幅提高關鍵利率，以及旨在防止資本逃離俄羅斯的管制措施。

在歐美各國的一系列制裁措施之下，俄羅斯金融系統遭到了巨大的衝擊。拜登近日在國情咨文演講中提到，盧布已經貶值30%，俄羅斯股市市值也已經蒸發40%，俄羅斯經濟正在衰退。

作為制裁措施的一部分，俄羅斯最大的銀行——俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）不得不退出幾乎所有歐洲市場。制裁的宣佈，導致Sberbank大量現金外流，員工和財產受到威脅。受此消息影響，Sberbank在倫敦交易的存託憑證周三暴跌95%。

據俄媒報道，俄央行還宣佈，3月31日前，那些來自對俄開展制裁國家的公司和個人禁止進行任何轉賬匯款。俄央行並稱，暫時限制沒有賬户的在俄非居民向海外國家的轉賬金額，每月不超過等值5,000美元，無論這些非居民來自哪個國家。

俄央行2月28日將基準利率從9.5%提高至20%。俄央行表示，加息是為了抵消盧布貶值和通脹風險的增加，外部環境發生了巨大變化，有必要加息以增強存款的吸引力，並已準備好採取進一步調整利率。