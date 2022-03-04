恒指半日瀉近600點　科技股捱沽　碧桂園逆市升逾半成｜持續更新

烏俄危機持續升級，港股持續試底。

[12:10] 港股半日瀉近600點

港股半日瀉近600點，創下今年新低。恒指午間收報21867點，挫599點或2.67%；國指報7699點，挫200點或2.54%；科指報4755點，挫202點或4.09%。大市成交額820億元。

科技股捱沽，美團、京東、小米分別瀉7.23%、7.05%及6.65%。另外，阿里巴巴挫4.9%失「紅底」，報99.25元，而騰訊﹙0700﹚則挫3.91%，報402.4元。

滙豐﹙0005﹚挫4%，報51.15元。

逆市上升藍籌股有隻，碧桂園﹙2007﹚大升5.94%、長建﹙1038﹚升1.67%及恒安﹙1044﹚升0.6%。

[11:46] 恒指挫近600點

美國加息速度或不似預期，加上債息回軟，國際銀行股下挫。渣打(2888)一度大跌逾7%，現挫5.2%，報51.65元。滙控﹙0005﹚亦挫4%，低見51.15元。

恒指現挫580點或2.6%，報21887點。

[10:30] 恒指挫500點

港股跌勢略略減低，恒指跌499點或2.22%，報21967點；國指跌160點或2.03%，報7738點；科指跌165點或3.33%，4792點。大市成交額523億。

京東、美團、阿里巴巴及網易分別挫7.41%、6.14%、4.98%及4.78%。同時，騰訊﹙0700﹚挫3.53%，報404元。

比亞迪挫4.48%。

[09:45] 科指挫4.05%

港股開市急瀉，目前仍挫逾500點。恒指挫551點或2.46%，報21915點；國指挫211點或2.67%，報7688點；科指挫201點或4.05%，報4756點。

京東、網易、阿里巴巴及美團﹙3690﹚分別瀉8.24%、6.6%及5.93%、5.28%。另外，騰訊控股﹙0700﹚挫3.7%，報403元。

比亞迪績後挫5.42%，報219.8元。

匯控﹙0005﹚挫4.5%，報50.9元。

大跌市下，百威﹙1876﹚、長建﹙1038﹚及電能﹙0006﹚有得升，惟升幅不多於1%。

[09:20] 阿里巴巴失100元關

港股開市急瀉，恒指裂口低開588點或2.62%，報21879點，創下今年新低；國指低開209點或2.65%，報7690點；科指低開194點或3.92%，報4763點。

阿里巴巴﹙9988﹚低開6.21元或5.9%，報98.2元，失守100元大關。其他科技股亦大瀉，京東﹙9618﹚挫8.2%、網易﹙9999﹚挫6.6%、騰訊控股﹙0700﹚挫3.773%。

[09:01] 恒指黑期瀉近700點

「黑期」今早最新急跌698點，位於21682點附近，料港股今早大有機會裂口低開，或失守22000大關。

阿里巴巴 （09988） 美股盤後再瀉1.36%至100.66美元，折算跌穿100港元。

烏克蘭戰事繼續牽動市場憂慮情緒，特別是今早歐洲最大核電廠札波羅結核電廠起火，埃涅爾戈達爾市長Dmytro Orlov表示，核電廠因受俄軍攻擊，目前正在起火。