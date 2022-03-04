恒指瀉550點再創今年新低　京東近一成　阿里紅底不保｜持續更新

烏俄危機持續升級，港股持續試底。

[09:45] 科指挫4.05%

港股開市急瀉，目前仍挫逾500點。恒指挫551點或2.46%，報21915點；國指挫211點或2.67%，報7688點；科指挫201點或4.05%，報4756點。

京東、網易、阿里巴巴及美團﹙3690﹚分別瀉8.24%、6.6%及5.93%、5.28%。另外，騰訊控股﹙0700﹚挫3.7%，報403元。

比亞迪績後挫5.42%，報219.8元。

匯控﹙0005﹚挫4.5%，報50.9元。

大跌市下，百威﹙1876﹚、長建﹙1038﹚及電能﹙0006﹚有得升，惟升幅不多於1%。

[09:20] 阿里巴巴失100元關

港股開市急瀉，恒指裂口低開588點或2.62%，報21879點，創下今年新低；國指低開209點或2.65%，報7690點；科指低開194點或3.92%，報4763點。

阿里巴巴﹙9988﹚低開6.21元或5.9%，報98.2元，失守100元大關。其他科技股亦大瀉，京東﹙9618﹚挫8.2%、網易﹙9999﹚挫6.6%、騰訊控股﹙0700﹚挫3.773%。

[09:01] 恒指黑期瀉近700點

「黑期」今早最新急跌698點，位於21682點附近，料港股今早大有機會裂口低開，或失守22000大關。

阿里巴巴 （09988） 美股盤後再瀉1.36%至100.66美元，折算跌穿100港元。

烏克蘭戰事繼續牽動市場憂慮情緒，特別是今早歐洲最大核電廠札波羅結核電廠起火，埃涅爾戈達爾市長Dmytro Orlov表示，核電廠因受俄軍攻擊，目前正在起火。