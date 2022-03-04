投資拖累　利福國際去年轉蝕13.05億　銅鑼灣SOGO銷售額增11%

SOGO母企利福國際（1212）公布去年業績，去年盈轉虧，全年虧損13.05億元，2020年則賺1.38億元；收入22.89億元，按年增長14.9%；每股虧損0.87元。不派末期息。

期內，百貨店業務的收入較去年增加14.9%至 22.89億元，而自營、銷售後訂單及特許專櫃銷售交易產生的總銷售所得款項總額亦增加9.9%至約62.36億元。

集團表示，虧損主要是由於投資虧損金額大幅增加至19億元，而2020年則錄得投資收入34.6百萬元，惟被集團較低的投資物業重估虧損32百萬元所抵銷，而去年的重估虧損則為418.1百萬港元。

銅鑼灣SOGO銷售額增11%

期內，銅鑼灣崇光旗艦店恢復增長，年內的銷售所得款項增加11.1%，而於2020年則為 下跌36.2%。整體客流量增加11.1%，平均每宗交易額(不包括來自祟光超市交易)增加7.5% 至1,602元。然而，逗留購買比率則下跌3.3個百分點至37%。隨著零售環境改善，廣告需求反彈，銅鑼灣崇光外牆的戶外廣告屏幕CVISION於年內廣告收入較去年上升約50%。

集團指，雖然疫情相關旅遊限制令旅客幾乎絕跡，本地經濟復甦及消費券計劃令消費者信心逐步改 善，為依賴旅客的尖沙咀祟光營運提供一定支持。有別於祟光銅鑼灣， 尖沙咀祟光在欠缺旅客下於年內僅錄得1.6%銷售增長，而於2020年則錄得57.7%跌幅。